En cabildos y campañas prospera violencia política de género

“Le dicen ‘para qué quiere la información, si de todos modos no la va a entender, las viejas no saben de política, las mujeres no saben administrar’, o cuando les pasan a firmar los documentos y no le permiten leerla, con el argumento de que no entienden. Impacta de manera distinta el mismo acto en un hombre que en una mujer”, expuso.