En alianza, PAN, PRI y PRD van por gubernatura de Hidalgo

A mí nadie me ha inventado, yo soy originaria del mero rincón de la sierra hidalguense, de una comunidad rural, y desde ahí me hice hasta conquistar espacios que me han llenado de honor, como presidir el Poder Judicial o ser la primera secretaria de Estado o la primera directora de Conafe, ser la primera diputada de la Huasteca, en donde he competido dos veces".