"Emprendía con mis últimos 600 pesos": Ween, diseñadora de Pachuca

PACHUCA. –La venta de artesanías salvó a Wendy del desempleo durante la pandemia, su necesidad de ganar dinero para pagar los gastos diarios la llevó a crear llaveros y aretes en forma de pixeles que vende en bazares, calles céntricas de la ciudad y en redes sociales.

Desde casa y con los últimos 600 pesos que le quedaban en la cartera, emprendió su proyecto llamado Pixie Love, que ahora complementa con un trabajo formal donde ejerce su carrera como artista visual.

Ween González. Artista visual y creadora de Pixie Love

La historia de Wendy González o Ween, como le gusta que le digan de cariño, es la de 149 mil trabajadoras independientes que en la actualidad hay en Hidalgo.

EMPRENDER PARA EVITAR EL DESEMPLEO

En Pixie Love cada pieza es única, no hay máquinas o aditamentos para grandes producciones, esa es una de las características de los accesorios que elabora Ween.

Una tabla de plástico y miles de hama beads de colores son la base para crear estas artesanías a partir de septiembre de 2020.

Hama beads, pequeñas fichas de plástico con forma cilíndrica.

Las complicaciones económicas que trajo la pandemia y la incertidumbre de la joven por saber si sería o no contratada en lugar donde prestaba servicios como becaria, fueron cruciales para su emprendimiento.

"Yo ni siquiera tenía un empleo formal, era becaria en un programa del gobierno federal (...) me habían propuesto quedarme a trabajar, pero no era nada seguro".

Con 600 pesos compró su primer kit y comenzó a ofertar los accesorios. Sus amistades más cercanas fueron los primeros clientes.

Empezó con llaveros, pulseras y aretes, después diversificó sus productos a gorras, tazas e ilustraciones en píxeles.

"La pandemia fue un gran problema económico y una crisis mundial, pero también un impulso para muchos proyectos que tenían las personas en mente o que a la fuerza tuvieron que buscar algo".





Productos y creaciones de la marca Pixie Love.

Productos y creaciones de la marca Pixie Love





Hoy, no solo vende sus creaciones en bazares o entrega en calles céntricas de Pachuca, sino que hace envíos a Puebla, Tlaxcala, Cuidad de México, Estado de México y Guerrero.

Se quedó a trabajar donde era becaria, lo que le permite aplicar sus conocimientos como licenciada en artes visuales y su especialidad en pintura, fotografía y video; esto, sin dejar de lado la atención de su emprendimiento.

LA INSPIRACIÓN: FIGURAS DE PIXELES

Los accesorios que oferta Ween son personalizados con la temática de píxeles u 8 bits, inspirados en los videojuegos de los años 80.

El espíritu emprendedor de la joven comenzó en la universidad, su primer proyecto consistió en intervenir fotografías o pinturas con bordados, usando la técnica de punto de cruz, aunque la elaboración era tardada y mal pagada.

Buscando inspiración en redes sociales para tejer, encontró las plantillas de hama beads, que son bolitas de diferentes colores, creadas originalmente para ayudar a la coordinación motriz de las infancias.

Hama beads, pequeñas fichas de plástico con forma cilíndrica





"Cuando vi los diseños, dije: yo quiero hacer un emprendimiento donde el tema principal sea este: los hamabits (...) Por internet compré mi primer kit, el día que me llegó me puse a hacer un buen de diseños y no pude parar porque me gustó tantísimo, era parecido a los bordados, pero más rápido".

La magia de las creaciones con los hamabits ocurre en una pequeña mesa de que tiene Wendy en una esquina de su casa.

Ween González elaborando sus productos desde casa

Sobre la tabla esparce las cuentas de colores que acomoda con unas pinzas, a la par, observa series o películas, eso le ayuda a concentrarse.

Al finalizar los diseños, los compacta en una cinta con pegamento para evitar que se muevan las bolitas, después las prensa con una plancha para ropa, eso es lo que da el efecto de pixeles.

Los accesorios y principalmente los llaveros, pueden ser personalizados, a petición de sus clientes la emprendedora ha realizado los rostros de artistas locales o incluso para clubs de fans.

EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Wendy elabora y empaqueta los accesorios, pero también la que los vende en físico o redes sociales.

Proceso de empaquetado de los accesorios





Es quien toma los pedidos o contesta los mensajes para brindar información de su producto, la que produce los videos y fotografías para su página oficial, quien elabora publicidad o logos; es decir, solo ella se encarga de todo lo necesario para comercializar.

En algunas ocasiones las emprendedoras también son conocidas como "nenis", una palabra que se popularizó durante la pandemia de covid-19 para nombrar a las mujeres que se autoemplearon.

Sin embargo, Wendy no se asume como tal, pues considera que el término es injusto para llamar a las emprendedoras, especialmente porque hay hombres que realizan las mismas actividades y no tienen apodo.

Ween González. Artista visual y creadora de Pixie Love





"Esto va más allá de solo decir: ´punto medio neni´ o del ´cuánto cuesta, neni´. Llamarlas nenis es un término muy chiquito para todo lo que hacen", indicó.

Al respecto, el académico de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, explica en el artículo "Economía neni dinamiza el comercio digital en México", que dicha actividad es un tipo de comercio informal porque no está estrictamente fiscalizado, pero es distinto al ambulante.

"Se trata de un autoempleo al que le dedican prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana, sobre todo porque la principal forma de ofrecer la mercancía en estos tiempos de pandemia es por medio de las plataformas digitales, las cuales llevaron a otro nivel la demostración de la mercancía".

TRABAJADORAS INDEPENDIENTES

En Hidalgo, hay 149 mil 731 mujeres que trabajan de forma independiente, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al corte del primer trimestre de 2022.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir del tercer trimestre del año 2020, creció el número de trabajadoras que se autoemplearon en la entidad.

El periodo coincide con la contingencia sanitaria que a su vez provocó que 1.3 millones de mujeres mexicanas perdieran su empleo, por lo que muchas optaron por emprender, explicó la autora Karime Aguilera en su escrito: "Las nenis, el empoderamiento femenino y la revolución de la economía en tiempos pandémicos".

En el caso de Hidalgo, durante el tercer trimestre del año 2020 habían 125 mil 594 trabajadoras independientes, cuya cifra se elevó de manera constante hasta llegar a 176 mil 177 mujeres al cierre de 2021.

Sin embargo, para enero, febrero y marzo de la anualidad en curso, el número decreció a 149 mil 731 que laboran de forma independiente.

8 DE CADA 10 EMPRENDEDORAS, EN LA INFORMALIDAD

En México 8 de cada 10 emprendedoras están en el sector informal, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) divulgados en julio de 2021.

El IMCO analizó tres retos que enfrentan las mujeres para lograr que una empresa que opere en la formalidad.

El primero, alto costo de trámites administrativos, seguido de la falta de acceso a financiamiento y, por último, la falta de capacitación en temas de finanzas, contabilidad o desarrollo de negocios.

En su publicación "La puerta de la formalidad: una oportunidad para el emprendimiento femenino", el organismo explica que a las emprendedoras les conviene estar en la formalidad para acceder a opciones de financiamiento, nuevos mercados y mayores ingresos.

Pero ante las dificultades para la formalización, el IMCO propone simplificar los procesos a nivel local para dar de alta, registrar y operar una empresa.

Además de brindar acompañamiento a las emprendedoras que se quieren formalizar y una opción que planeta es una guía que concentre los principales pasos y conceptos básicos para lograrlo; así como capacitaciones del sector público y privado para crecer los negocios.

Fotografías de Ian Lima

sjl