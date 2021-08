Emmanuel no conoce su escuela, pero prefiere continuar clases desde casa

"Me emociona la idea de entrar, pero no es que me muera ya porque suceda", señaló Emmanuel. (Fotos: Lorena Rosas)

PACHUCA. – Debido a la pandemia por la covid-19, desde hace más de un año Emmanuel y Liliana cursan el bachillerato y la universidad en línea, y por el momento, así prefieren continuar.

Para Liliana las clases por video-llamada ya se hicieron costumbre y por el temor de contagiarse de coronavirus cree que es mejor permanecer en casa.

Mientras que Emmanuel no conoce su escuela, pues entró al nivel medio superior en plena pandemia, pero dijo que ya se adaptó a la modalidad y que no tiene problemas por iniciar el nuevo curso a distancia.

Ambos jóvenes estudian en Hidalgo, donde el secretario de Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, indicó que las clases presenciales no se reanudarán el 30 de agosto y será el Comité de Salud de la entidad quien decida la fecha del retorno.

HAY EMOCIÓN POR CONOCER BACHILLERATO, PERO PREFIERO EN LÍNEA

Emmanuel terminó la secundaria con clases a distancia, ingresó al bachillerato y ya concluyó dos semestres en la misma modalidad, por lo que después de un año, dijo que ya se acostumbró.

En mi casa estoy bien, tengo tiempo libre. Me da curiosidad ver mi escuela porque no la conozco, pero dicen en mi escuela que a lo mejor hasta que vayamos en quinto (semestre) entraremos".

El joven de 15 años contó que ingresó al Centro de Bachillerato, Tecnológico, Industrial y de Servicio (CBTIS) de Pachuca a finales de agosto y principios de septiembre de 2020 junto con unas 40 personas más que van en su grupo.

Desde aquel momento, sus clases de la carrera técnica Ciencia de Datos son a través de video-llamadas grupales y ejercicios en plataformas educativas, por lo que la interacción con sus compañeros es limitada, no sabe cómo son las instalaciones de su plantel, pero tampoco tiene prisa por conocerlas.

"Solo hablo con los compañeros cuando hay que hacer trabajos o alguna tarea, de ahí en fuera no hablo con nadie. Me emociona la idea de entrar, pero no es que me muera ya porque suceda".

Desde la semana pasada, Emmanuel dijo que inició sus trámites de reinscripción para estudiar desde casa los próximos seis meses.

Y aunque la mitad de su bachillerato será a distancia, dijo que no tiene miedo por su nivel de aprendizaje.

Aunque agregó que tampoco tiene una forma de comparar cómo eran las clases de prepa antes y después de la pandemia porque inició sus estudios en el confinamiento.

Leer en LSR Hidalgo: Trasladan vía aérea a menor de Huejutla por complicaciones de covid-19

A MÁS DE UN AÑO, YA SON COSTUMBRE LAS CLASES A DISTANCIA

A diferencia de Emmanuel, que no conoce su bachillerato, Liliana si cursó la mitad de su licenciatura en las instalaciones de su universidad. Pero por la pandemia, ya lleva tres semestres con clases a distancia, el más reciente es octavo que empezó hace dos semanas.

Por ello, dijo que ya se acostumbró a la modalidad y por el momento no quiere regresar por el aumento de contagios covid-19 entre los jóvenes.

Uno se acostumbra, ya después de un año, justamente es lo que nos decía un profesor, depende de tu calidad de estudiante lo que quieras aprender (...) ahorita por la pandemia no me sentiría segura de ir presencialmente a la universidad".

ALGUNOS PREFERÍAN REGRESO A LAS AULAS

El ciclo escolar 2021-2022 comienza el 30 de agosto y en Hidalgo las escuelas no brindarán servicio en sus instalaciones, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública estatal.

Sin embargo, Begoña Márquez Camacho, rectora de la escuela particular Londres de Pachuca, señaló que el 70 por ciento de los padres y madres de familia que llevan a sus hijos a esta institución si estaban a favor de las clases presenciales.

Tenemos un 70 por ciento que ya requería el regreso a clases y los otros tienen miedo, nervio por las condiciones de salud".

Leer en LSR Hidalgo: Tormenta Grace se acerca a México, impactará Veracruz e Hidalgo como huracán

La institución en mención forma parte de una de las 350 de la Federación de Escuelas Particulares de Hidalgo (FEPEH), organismo que a través de su titular María del Pilar Martínez Aragón, reiteró la propuesta de clases híbridas con alumnos en casa y otros en las aulas.

No obstante, la FEPEH puntualizó que retornarán cuando las autoridades educativas y de Salud de Hidalgo lo avalen.





mai