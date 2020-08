Emiten bases para integrar Comisión del SEA

PACHUCA.- Debido a que su periodo en el cargo concluye el 28 de septiembre, el Congreso de Hidalgo emitió una convocatoria para buscar a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección, encargada de nombrar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

La Comisión de Selección debe estar conformada por cinco personas propuestas por instituciones educativas de nivel superior y de investigación, así como otras cuatro impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, quienes deben haber destacado por su contribución en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Los aspirantes deben ser ciudadanos hidalguenses por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener una buena reputación y no haber sido condenamos por algún delito doloso; contar con identificación oficial vigente; no deben ser servidor público federal o local, a menos que se haya separado del cargo un año antes a la publicación de la convocatoria; haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción; no haber sido militante de algún partido político en los últimos cuatro años; y estar libre de conflicto de interés para ocupar el cargo.

Las instituciones de educación y organizaciones civiles que postulen a candidatos deberán entregar los siguientes documentos de sus propuestas: currículo vitae que compruebe su experiencia en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, acta de nacimiento, identificación oficial, carta de voluntad de participar en el proceso de selección, un escrito de manifiesto bajo protesta de decir la verdad, una justificación por escrito en el que argumente su idoneidad para el cargo, documentos que acrediten sus conocimientos en la materia y una autorización para la difusión de su solicitud y documentos en versión pública.

El periodo de entrega de los documentos será del 31 de agosto al 14 de septiembre, de 9:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Congreso local.

La Comisión de Participación Ciudadana será la encargada de recibir y acreditar los requisitos de las bases de la convocatoria, cuatro días después de que cumpla el plazo de recepción publicará en el sitio web del Congreso las versiones públicas de los documentos de los aspirantes y del 21 al 25 de septiembre llevará a cabo las comparecencias de los candidatos.

A más tardar el 29 de septiembre debe ser sometido a votación en el Pleno el acuerdo por el cual se elige a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del SEA, para que tomen protesta del cargo el mismo día. Quienes resulten electos deberán desempeñar el cargo de forma honoraria por 3 años y no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años a partir del día de la disolución de la Comisión de Selección.

