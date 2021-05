Embestida vs consejeros, por pedir aclarar contrato del PREP 2020: Ballesteros

PACHUCA.- El consejero Francisco Martínez Ballesteros aseguró que los cuatro servidores contra quienes se inició un proceso de remoción ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen en común que han demandado claridad en las indagaciones a la empresa Megaweb, responsable de las fallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de 2018.

En el procedimiento UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/2021, Víctor Hugo García señala que Ballesteros, Augusto Hernández, Miriam Pacheco y Uziel Reyes se reunieron con líderes del PRD previo a la aprobación de candidaturas y presuntamente los favorecieron, lo cual fue rechazado por el entrevistado.

Nosotros consideramos que existe alguna otra motivación de alguien, que se ha visto afectado. En lo que hemos coincidido los cuatro que ahora estamos señalados, pues nada más es en esa postura de que se transparente ese fraude cometido por esa empresa", sostuvo.

Según el funcionario, el pleno de siete integrantes ha avalado por unanimidad 15 acuerdos relacionados con el registro de candidatos y 45 acerca de cambios o sustituciones de los aspirantes postulados, pero sólo a cuatro se les inició el proceso.

Cabe recordar que el INE tiene pendiente un primer procedimiento de remoción de oficio, luego de las fallas que impidieron la utilización del PREP, durante la elección de 2020.

En su informe del año pasado, el INE señala que el programa costó 6 millones 93 mil 874.40 pesos, pero no fue validado porque el sitio web no era seguro y hubo problemas de capacidad de los servidores que no fueron solventados en tres simulacros por Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputos S. A. de C. V.

LA EMPRESA SOSPECHOSA

De acuerdo con una investigación periodística, Megaweb, con sede en Oaxaca, está vinculada a otras empresas señaladas por operar con esquemas de simulación, como Grupo Constructor Avicena, además de que ofrece diferentes servicios en los padrones de proveedores de Hidalgo, estado de Oaxaca y Oaxaca capital.

