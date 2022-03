Ella es Nadia, hace 172 días la golpeó su expareja y sigue sin justicia

SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN.- Nadia fue atacada hace 172 días con un tubo por su expareja sentimental y exige a las autoridades que se le haga justicia y su agresor pague por los daños que le causó.

De acuerdo con su testimonio, el 11 de octubre de 2021 se encontraba en su domicilio, pero llegó su exesposo en aparente estado de ebriedad con cervezas en la mano y la intención de continuar ingiriendo bebidas etílicas.

Lee más en LSR Hidalgo: Con arma sin papeleo, detienen a Vicente Charrez

Sin embargo, ella platicaba con su actual pareja, hecho que el hombre de iniciales JDCC no tomó a bien y por ello se tornó agresivo, pues argumentó que la relación sentimental aún estaba vigente con él.

Ante la situación, Nadia llamó a su exesposo a su habitación para entablar un diálogo, pero el varón la comenzó a insultar y posteriormente arremetió físicamente contra ella y le propinó varios golpes en su cuerpo.

Foto: especial

FUE EL BRAZO, PERO GOLPE IBA A SU CABEZA

Respecto a las lesiones, Nadia explicó que JDCC tomó un tubo que estaba junto a él y la golpeó con fuerza, primero en las piernas y rodillas, pero después intentó golpearla en la cabeza: "El tubazo iba para mi cabeza, nada más que yo metí el brazo", narró.

Ante lo que sufría, el hijo mayor de ocho años de ella entró a la habitación para intervenir y pedir a su padre que se detuviera, acción que funcionó y los golpes pararon; aunque la mujer estaba severamente lesionada.

Foto: especial

Con su brazo roto, agarró a su hijo y corrió de la vivienda hacia otra donde estaban sus familiares; sin embargo, recordó que como el dolor era tan fuerte y sangraba no pudo seguir y se escondió.

Aunque tías de ella sí alcanzaron a presenciar el hecho y llamaron a la Policía municipal de San Agustín Metzquititlán; entretanto, el sujeto tomaba ropa de otro niño menor de un año con la intención de llevárselo.

Aunque los oficiales sí llegaron al lugar y detuvieron a JCDD, la mujer expresó que como no había nadie que fuera a rectificar la denuncia de agresiones entonces la autoridad local lo dejó en libertad.

EN EL HOSPITAL

Por sus lesiones, Nadia fue llevada en ambulancia al centro de salud de San Agustín Metzquititlán, pero debido a la gravedad fue canalizada al general de Pachuca, donde le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico, trauma cerrado de tórax.

Así como trauma cerrado de abdomen, fractura mediodiafisaria de radio izquierdo y fractura mediodiafisaria de cúbito izquierdo; por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente; pero surgió otra problemática.

Foto: especial

Ya que debido a que sus familiares son de escasos recursos "y viven al día", al momento de la agresión que sufrió no contaban con la cantidad monetaria suficiente para las cirugías y tuvieron que pedir una gran suma de dinero.

AUTORIDADES OMISAS

Durante su permanencia hospitalaria, la madre de Nadia acudió a la agencia del Ministerio Público (MP) de Metzquititlán para levantar una denuncia y se le generó el expediente NUC-1220211108; sin embargo, el agresor no fue detenido y el caso está pausado.

Tras ser dada de alta, la víctima acudió también al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, pero la instancia la mandó al MP de su municipio y en ese sitio le refirieron que en lo que la podían apoyar era en la guardia y custodia de su bebé de un año.

NI SOSTENER COSAS PUEDE

Por los golpes recibidos, la mujer refirió que perdió movilidad en su brazo izquierdo y tal le impide desenvolverse con normalidad: "Me cuesta mucho la movilidad, no puedo sostener algo con la mano porque se me caen las cosas... no tengo fuerza".

A la par, sus afectaciones desencadenaron en una dificultad de obtener un trabajo estable, por lo que tras ser agredida trabaja en su hogar en labores de limpieza, "algo en lo que no utilice la fuerza".

Foto: especial

Ante lo anterior, Nadia llamó a las autoridades a que haya justicia y JDCC pague por los daños y asuma la responsabilidad financiera por los gastos médicos que efectuó; también, se refirió a organizaciones defensoras de las mujeres.

Eso para que sigan apoyando a personas que se han visto envueltas en agresiones como las que vivió y den acompañamiento a las víctimas ante la grave situación que se vive con la violencia familiar.

con información de Mira Hidalgo

cem