Elecciones serán la verdadera encuesta: Carolina Viggiano

TULANCINGO.- Alma Carolina Viggiano Austria, candidata en alianza por el PRI-PAN-PRD, aseveró que el 5 de junio, día de las elecciones para la gubernatura, será la verdadera encuesta que valdrá y que le dará la victoria.

Así lo afirmó en una transmisión en sus redes sociales donde añadió: "Morena ha publicado encuestas que son de risa porque ni Andrés Manuel (López Obrador) tenía esa ventaja, entonces hagan cosas creíbles porque la encuesta es de quien la paga".

En ese sentido, aseguró que ella no tiene para comprar encuestas porque realiza una campaña austera, sin vallas, aparato de seguridad ni camionetas blindadas; reiteró que dichos ejercicios "patito" tienen una finalidad: generar percepción de que Morena ganará.

"Eso lo hacen para que sus simpatizantes digan que estaba cantado de que iban a ganar y al ver el resultado adverso acusen de robo; esa es su estrategia, pero no les va a funcionar", afirmó Viggiano Austria en su transmisión.

AGRADECE CONCENTRACIÓN DE MUJERES

Por otra parte, la candidata aliancista agradeció que más de 2 mil mujeres se reunieran el sábado en plaza Juárez de Pachuca para gritar y exigir alto a la violencia: "Nunca antes nos habíamos reunido tantas mujeres de distintas corrientes y expresiones.

"Me dicen que si a mí me atacan que pueden esperar ellas si queremos participar en política, en la iniciativa privada", indicó, al asegurar que no fallará a ese sector y trabajará para que no viva violencia y no esté abandonado.

cem