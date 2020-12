Elección extraordinaria da respiro a Más por Hidalgo

El dirigente del partido informó que no buscarán hacer alianzas para los comicios de diputados locales. (Foto: Fb Carlos Eustolio Vázquez)

PACHUCA.- El partido local Más por Hidalgo no alcanzó el 3 por ciento de la votación en los comicios de ayuntamientos, sino que se quedó en 2.7; sin embargo, aún mantiene su registro hasta que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias de Acaxochitlán, donde se declaró empate, e Ixmiquilpan, donde se anuló el triunfo de Vicente Charrez Pedraza.

De acuerdo con el consejero Salvador Domingo Franco Assad, después de los comicios se sumarán los votos para conocer si el partido reúne la cantidad, pues le faltan 3 mil sufragios.

Por ello, en tanto se fija la fecha para las elecciones, pues no se sabe si se empatarán con las de diputados locales, se asignaron 4 millones 713 mil 247.99 pesos a Más por Hidalgo, de los cuales 2 millones 480 mil 656.84 corresponden a actividades ordinarias y 2 millones 232 mil 591.15 pesos a los gastos de campaña para la elección de diputados locales.

Según el servidor, todavía no se determina si en caso de empate se tomará en cuenta para que el partido conserve el registro la elección de legisladores locales de 2021 o la de presientes municipales de 2020.

PARTICIPARÁN POR CURULES

El dirigente del organismo local, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, indicó que participarán en los dos comicios extraordinarios, además de prepararse para la renovación del Congreso, para lo cual contenderían solos.

No me gustaría una alianza, queremos participar individualmente porque caeríamos en lo que la gente de repente piensa, para qué formar un partido, si vas a terminar haciendo alianzas. Diputaciones locales podríamos estar haciendo ese esfuerzo".

Indicó que en las coaliciones se mezclan todas las ideologías, derecha, izquierda o centro, y al final se desdibujan. No obstante, en el caso de las diputaciones federales no descartó un trabajo "de facto" con alguna otra fuerza, debido a que por ser un partido local no pueden participar en el proceso para elegir a integrantes del Congreso de la Unión.

sjl