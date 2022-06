El sueño americano le quitó la vida; familia de hidalguense pide apoyo para traerlo

PACHUCA.- El sueño americano le quitó la vida a un hidalguense de 22 años de edad, localizado sin vida en el desierto de Arizona, en su intento por llegar a Estados Unidos y mejorar la calidad de vida de su familia.

Se llamaba Bryan Vargas García, tenía 22 años de edad y vivía en el municipio Agua Blanca, Hidalgo. Era padre de dos niños, de uno y tres años de edad.

El 6 de junio fue localizado su cuerpo por los Capellanes del Desierto, activistas de recuperación y búsqueda de personas desaparecidas en el intento de cruce fronterizo.

LE PIDEN 10 MIL DÓLARES PARA REPATRIAR EL CUERPO

Flor Ibeth García Campos, su madre sigue en busca del apoyo de las autoridades para lograr la repatriación del cuerpo, por el cual le cobran 10 mil dólares.

En una entrevista publicada en el medio Excelsior, la madre relató que ha presentado su caso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Coordinación de apoyo al hidalguense en el estado y en el extranjero, sin recibir respuesta exitosa hasta el momento.

Relató en la Secretaría de Relaciones Exteriores le ofrecieron la ayuda para el traslado una vez que el cuerpo llegue a territorio mexicano; sin embargo, uno de los funcionarios de la dependencia le dijo que acercar el cuerpo al país costará de 6 mil a 10 mil dólares; es decir, entre 120 mil a 200 mil pesos, sólo del envío de Arizona a México.

Acudimos a Pachuca a relaciones exteriores me dicen que posiblemente me puedan dar el apoyo con el traslado de México a su lugar de origen en Agua Blanca, (Hidalgo) pero que de Estados Unidos a México correría por mi cuenta y no cuento con la economía para traerme a mi hijo".

La madre agregó que ha mandado oficios al canciller Marcelo Ebrard, sin respuesta. También buscó a la titular de la coordinación de apoyo al hidalguense, Emilse Miranda Munive, y hasta a las autoridades municipales.

Sólo nos dicen ´sí, vamos a checarlo, a moverlo, a tratar que la apoyen que no le cobren por traerlo acá´, pero desgraciadamente hasta ahora nada".

A UN MES DE LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VIO

Fue el 15 de mayo cuando Brayan inició la travesía en busca del sueño americano, y dos días después informó a su familia que ya estaba en la frontera en espera de turno para poder cruzar a Estados Unidos.

Flor Ibeth recordó que el 30 de mayo su hijo intentó el cruce fronterizo y al día siguiente perdieron contacto con él.

"Me decía ´me voy a ir mami, me quiero ir, porque quiero un mejor futuro para mi familia, quiero ayudarte con mis hermanas, (son 3) a no dejarte sola´. Me daba miedo que se fuera, yo le dije: ´mi hijo no quisiera te fueras, pero si ya lo platicaste con tu esposa y los dos como pareja tomaron la decisión que puedo hacer. Él ya lo había decidido y se fue, desafortunadamente las cosas no salieron como tenía pensadas".

El 6 de junio les informaron sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo, mismo que fue trasladado al forense de Tucson en Arizona, donde no han podido recuperarlo e incluso han recibido el ultimátum de realizar la cremación sino lo trasladan a México en próximos días.

Quiero que el cuerpo de mi hijo sea repatriado, darle un descanso digno", relató la madre.

La fotografía más reciente que tienen, es de Brayan con una indumentaria tipo militar, lentes y botas; está sentado debajo de una sombra improvisada con ramas, trapos y plástico; a un lado, una mochila y una garrafa con agua.

