El PRI abandera las causas del progreso y la educación: Julio Valera

PACHUCA.- Julio Valera Piedras, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, acompañado de Citlali Jaramillo Ramírez y Juan de Dios Pontigo Loyola, aspirantes a las diputaciones locales por los distritos XII y XIII respectivamente; sostuvo un encuentro con el magisterio, en donde expresó que este gremio puede dar evidencia de que "a Hidalgo le va bien y le puede ir mejor".

Julio Valera solicitó a las y los trabajadores de la educación unirse de manera responsable, a la causa que abandera el PRI. "Los maestros son una voz que tiene liderazgo, que tienen libertad de conciencia y que nunca serán rehén de nada ni nadie", señaló.

El dirigente del Revolucionario Institucional imputó que la administración federal le mintió a las y los maestros, les quitó muchos apoyos y beneficios, por lo cual invitó al magisterio a optar por la opción del PRI, el cual abandera las causas del progreso, la participación y la educación de calidad.

Acusó que el proceso de elaboración de libros de texto, históricamente había sido abierto a todas las propuestas, donde las y los trabajadores de la educación diseñaban los materiales con los que se debía educar a las futuras generaciones, sin embargo, actualmente nadie sabe lo que sucede ni cómo es que se seleccionan los temas para la enseñanza de las niñas, niños y jóvenes.

Julio Valera presumió que Hidalgo es el único estado de la República que brinda libros de texto gratuito para el alumnado de diferentes niveles, así como útiles escolares, además de brindar a las y los maestros con recursos propios de la entidad, seguridad social.

Señaló que la educación se encuentra en crisis, por lo que es de suma importancia, impedir que le quiten más recursos y evitar que lleguen personas sin preparación que solo se aboquen a un trabajo de ocurrencias.

Acusó que el gobierno federal les quitó a 14 mil jóvenes becas que les permitían tener más facilidades para culminar sus estudios, lo que representa 300 millones de pesos, y que a pesar de que la entidad cuenta con 21 universidades politécnicas y tecnológicas, donde estudian más del 50 por ciento de alumnos; decidieron destinar ese recurso a una sola universidad en Pachuca.

En su intervención, Citlali Jaramillo ponderó la aportación que realizan los maestros en la sociedad, y reconoció en ellos el reto que ha significado la educación a distancia, además de lamentar la indiferencia del gobierno federal al sector, ya que faltó apoyo para enfrentar el confinamiento y el aumento de la carga de trabajo que esto representó.

Juan de Dios Pontigo, en su oportunidad, hizo un llamado al voto razonado y no votar por partidos que no contribuyan al beneficio social, también señaló que el abstenerse no es viable en la construcción de la democracia de un país y un estado. Del mismo modo coincidió con Julio Valera y Citlali Jaramillo en que impulsar a la educación, es el primer paso para tener una sociedad de primer mundo.

