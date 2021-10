"El presidente, el pueblo y Morena decidirán al candidato en Hidalgo": Amieva

A sólo unos meses de dar inicio al proceso electoral para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Hidalgo, algunos nombres de aspirantes a participar en esta carrera comienzan a salir a la luz pública. Uno de ellos es José Ramón Amieva, actual presidente municipal de Mixquiahuala, quien llegó al Ayuntamiento apenas en 2020 respaldado por el partido de Morena.

En entrevista con La Silla Rota, José Ramón reflexiona sobre las elecciones como una carrera en la que no se puede dar "una salida en falso", donde debe prevalecer la paciencia y la reflexión. Y señala que la decisión sobre quién será el candidato por Morena, lo decidirá el presidente, el pueblo y el partido.

La lógica de muchas personas es ´yo quiero ser´, pero la lógica que deben de tener es: si tu partido, el presidente y el pueblo quieren que tú seas el candidato. Ellos decidirán quién debe ser", dice.

José Ramón Amieva es originario de Mixquihuala, municipio que gobierna desde hace nueve meses. Sin embargo, su vida política la ha desempeñado principalmente en la Ciudad de México; su último cargo, como jefe de Gobierno interino, lo desempeñó cuando Miguel Ángel Mancera dejó la jefatura en 2018.

En una entrevista con este medio contó cuáles son las debilidades de Morena en el estado rumbo a las próximas elecciones y, aunque no confirmó que buscaría la candidatura, dijo que apoyaría a cualquier otro cuadro del partido para continuar con la llamada Cuarta Transformación que se lleva en el país.

HIDALGO, CON MIRAS A LA ALTERNANCIA

Hidalgo es uno de los dos estados donde históricamente ha gobernado en Partido Revolucionario Institucional, sin ninguna alternancia partidista. Es por eso que este año, tras el tsunami de Morena en 2018, hay una probabilidad de que el PRI pierda el bastión que ha forjado todos estos años.

-¿Habrá una alternancia partidista en las próximas elecciones en Hidalgo?

Es importante el término que manejas, porque efectivamente, se trata de una alternancia. Hay personas que solo lo ven como una elección para determinar un cambio del partido que está en el poder público y eso no es una alternancia, puede ser una transición o un cambio de poder".

"La alternancia es un cambio de ideas, de filosofía y formas de actuar del gobierno y veo todas las posibilidades de que Morena sea el partido político que logre la alternancia en el estado. Creo que todo eso obedece a un proyecto, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, obedece a un líder, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador y obedece a un pueblo y el pueblo está diciendo que necesita un cambio", dice Amieva.

Sin embargo, reconoce que, el partido en el estado no está consolidado, y necesita una reestructuración si quiere ganar en las elecciones del 2022.

Amieva describe al partido de Morena como una "medusa descabezada", la cual "tiene muchos tentáculos, pero no una cabeza".

Tenemos cuerpos moviéndose por todos lados, pero no tenemos una forma central de pensamiento que permita, agrupar y proyectar ese esfuerzo", explica y señala que, ante esta situación, tendrá que ser el Comité Ejecutivo Nacional quien decida quién será el candidato del partido.

¿Tiene posibilidad de ganar Morena en 2022?

"Me parece que estamos a tiempo para empezar a construir una buena plataforma política y un buen equipo de trabajo de partido; estamos muy a tiempo de empezar a construir un Morena en el estado. (...) Hay que poner principalmente un orden y una acción unitaria".

Asegura que, de ser así, Hidalgo contará con la alternancia en 2022.

-¿Cómo se ven algunos cuadros de Morena que ya están levantando la mano para la candidatura?

Yo creo que esos cuadros deberían de tener un momento de relajación, de reflexión, de introspección y de proyección; decidir sobre algunos elementos importantes. Primero es ¿quién va a ser la persona candidata o candidato al gobierno estatal? Será quién decida el partido. Quien determine el señor presidente y quien acepte el pueblo", dijo.

Amieva ve una semejanza entre las elecciones y una carrera de velocidad.

Es una carrera de velocidad, iniciando enero esto se va a ir a toda velocidad. Es una carrera de velocidad pura de 100 metros pero con obstáculos, que se van a ir poniendo los mismos aspirantes y los mismos candidatos; son obstáculos que se llenarán de desinformación y mentira. Y es lamentablemente que eso se dé entre candidatos del mismo partido".

En cuanto a los aspirantes que han levantado la mano, dice que, "muchos ya están con salidas en falso; en una carrera el que sale en falso, es amonestado. Aquí hay que saber en qué momento se sale en una contienda política, pero lo más importante es saber a qué vas a llegar".

Y dice, se está en un momento de reflexión, para "serenarse" aunque esto "no signifique desistir ni retroceder".

-¿Si hay condiciones de equidad y Morena se decide ir por una apuesta, te apuntarías?

"No está en mí el querer ser, está en el presidente, en el pueblo y en el partido; ellos decidirán quién debe de ser. El partido se reúne y define quién tiene mayores posibilidades de ser; es el que tiene un índice mayor reconocimiento y de preferencia.

Pero deja claro que, de no ser el candidato que elija el partido, apoyará cualquier otro proyecto para consolidar la llamada cuarta Transformación.

Yo voy a apoyar siempre, no por otro cuadro, por el cuadro que sea; ya estoy montado porque muchas veces dicen, en qué momento se da la incorporación a la 4T; en el momento que sea. Yo abordé a la 4T en el momento que contendí por Morena para presidente municipal y gané".

"Estoy atento a lo que sucede. He manifestado que, en la vida no siempre se puede ser cabeza, muchas veces hay que formar parte de un equipo. No necesariamente se tiene que ser cabeza, pero así lo hice yo. Yo me anote para ser presidente municipal porque las cabezas que había no me gustaron. (...) Hay que saber disentir y decir: no me gustan las opciones. Mas que esperando, estoy observando, a ver como se dan los comportamientos", finaliza.





