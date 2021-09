El pesar del transporte público cuando llueve en Pachuca y alrededores

PACHUCA.-Entre todas las afectaciones que causan las lluvias a los habitantes de la zona metropolitana de Pachuca hay una que tiene cada vez más quejas: el transporte público se vuelve una travesía de más de dos horas. Desde las combis hasta el Tuzobús, pasan por inundaciones, accidentes, y cierres de vialidades y la suspensión del servicio por tiempo indefinido.

Vicente y German viven en puntos opuestos de la ciudad, no se conocen entre sí, pero han enfrentado la misma problemática al viajar de un punto a otro. Vicente usa el Tuzobús y sus rutas alimentadoras. German usa el transporte convencional y a veces el masivo.

Vicente tiene 35 años, trabaja en una empresa maquiladora en el Estado de México, cuando llega a Pachuca aborda el Tuzobús desde Téllez hasta la estación Felipe Ángeles, de ahí toma una alimentadora que lo lleve al fraccionamiento donde está su casa.

En un día normal hace un recorrido de una hora 25 minutos, pero cuando llueve llegar a su casa le lleva hasta dos horas, porque se ha quedado atrapado en los puntos de ascenso o descenso.

Recuerda que un jueves venía cansado del trabajo y la troncal del Tuzobús suspendió su servicio por las lluvias, se quedó esperando dos horas la reactivación, y tardó dos horas más en volver a casa.

Ese día me tardé mucho, jamás había sido tanto, los que estaban ahí dijeron que se había metido el agua a los camiones y mientras estábamos ahí, también nos mojamos, no había donde resguardarse ni cómo salir de ahí, de pensar en tomar un taxi, pues es imposible, ya te dicen que no te llevan si está feo el clima".

El problema es constante, y no es la primera queja que cuestiona la funcionalidad del sistema masivo de transporte, el 21 de agosto cerraron ocho estaciones por el Huracán Grace, el 11 de mayo por otra inundación cerraron las siete últimas, porque fue imposible el paso.

El 31 de agosto, a la altura de la estación Central de Autobuses, se vio interrumpido el servicio debido al desbordamiento del canal de Santa Julia.

En los primeros días de septiembre hubo otro recorte operativo. Las estaciones con mayor incidencia de anegaciones y encharcamientos son: Prepa uno, Central de Autobuses, Terminal Téllez, Gabriel Mancera, Matilde, Efrén Rebolledo, Tercera Edad, San Antonio, y Ejército Mexicano.

En los incidentes más destacados, el 7 de mayo del 2020 una mujer se quedó atrapada en la estación Prepa uno, tras una inundación en Pachuca. Y el pasado 30 de agosto, el agua entró a las unidades en pleno funcionamiento del transporte.

El Tuzobús y las combis son bien inseguros, de por sí a cada rato chocan, ahora subirse cuando está el aguacero...uno se arriesga de más cuando sólo busca llegar a su hogar. A veces todos empapados nos toca llegar, ya nada más a dormir y a trabajar al otro día".

En la entrevista, menciona que ha preferido quedarse en la calle, en lugar de entrar a las estaciones, incluso, le es más viable caminar bajo la lluvia, ya que no hay unidades o se cierran las estaciones.

¿Para qué quieres un transporte que a la primera ya no funciona? Van a decir que no sabían que llovía así, son pretextos".

Manifestó que el gobierno de Hidalgo ya tuvo el tiempo de analizar lo que debe atender del sistema, no obstante, no lo ha realizado, y los transeúntes enfrentan esta situación constante.

German coincide en lo planteado por Vicente, aunque él vive en Santa María la Calera, el transporte convencional enfrenta las mismas problemáticas, pero con diferentes vehículos.

Cuestionó lo que viven las personas con dificultad de movilidad cuando llueve, desde los adultos mayores hasta quienes avanzan con bastón.

No se ponen a pensar que va la señora con sus bolsas de mandado, el señor que viene del doctor, y hasta las mujeres que vienen con sus hijos, en medio de la lluvia y luego se suben a esas camionetas que hasta goteras tienen adentro, los asientos bien mojados, y luego parados todos... ya quiero ver al secretario de transporte ahí arriba, para que piense en lo que necesitamos".

Él está encargado de supervisar tres oficinas de una empresa de telemercadeo, por lo que transita por varios puntos durante la semana, la lluvia lo ha retrasado, como a todos los peatones de la ciudad que enfrentan las consecuencias de las inundaciones en el transporte público y las vías de comunicación.

Sabe que una vez que comienza la lluvia es posible que no haya transporte, ya que las unidades salen con más espacio entre una y otra.

Sobre las ciudades y su planeación, Luis Licona, del Colectivo Revolución Urbana, consideró que priorizar una ciudad para usuarios de automóviles deja a los peatones con pocas opciones de movilidad.

Estas se complican frente adversidades de origen natural, como las precipitaciones que han incrementado su intensidad con los años.

Otros riesgos que enfrenta la gente de a pie, en el transporte público, son accidentes vehiculares, atropellamientos, caídas, entre otros.

El colectivo ha llamado a los gobiernos a priorizar las vías seguras para peatones y tener una mayor planeación de los riesgos que representa ser transeúntes.

Algunos otros riesgos son caídas, atropellamientos, y otros accidentes, ya que durante la contingencia, no son visibles todos los obstáculos de la calle.





