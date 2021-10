El pesar de los colonos de Tuzos, expuestos a inundaciones

Siempre nos dicen sí, por ejemplo, aquí hay gente que es representante del PRI y pide dinero para los vecinos, pero no lo vemos porque nosotros les hemos dicho: no nos traigan nada, denos una solución porque bien o mal tenemos para comprar una escoba, hasta de mejor calidad. Digo, no es por presumir, a mí me costó 8 mil pesos mi colchón, un king size, se me echó a perder con el río, juguetes de mis hijos, play station, todo. Se agradece lo que te dan, pero no te van a recuperar las cosas".