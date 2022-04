Él es Saúl, en situación de calle en Pachuca, a quien ya le amputaron una pierna

PACHUCA.- Pese a los esfuerzos de un grupo altruista para tratar de evitar la amputación de los dos pies de una persona en situación de calle llamado Saúl, ayer le fue retirada una de sus extremidades en el Hospital General de Pachuca, donde se encuentra internado.

Ello, pese a que se pedía que el procedimiento fuera el último recurso, ya que era buscada una segunda opinión e incluso voluntarios le realizaban curaciones al hombre de 60 años; Además, se pretende darle el alta inmediata, pese a que su extremidad derecha también está comprometida.

Al respecto, miembros del grupo altruista "Sumados para apoyar" refirieron que se habló con el director del general capitalino Antonio Vázquez Negrete, a quien en primer momento le fue expuesta la actitud del personal, así como la intención de que Saúl contara con otra opinión médica externa.

Ello, pues los galenos coincidían en que era necesario amputar los dos pies ya que la infección era muy riesgosa y no veían ninguna otra alternativa; aunque otro profesional, de quien no se sabe su unidad, precisó que tal no era necesario, ya que con una buena atención el diagnóstico sería óptimo.

Sin embargo, aunque el funcionario aceptó que acudiera una comitiva de expertos para revisar a Saúl, los benefactores acusaron que cuando ya estaba en el hospital les fue negada la entrada, pese a que ya había autorización para ello; en cambio, ayer por la noche fue practicada una cirugía de amputación.

ALTA MÉDICA

Por otra parte, tras el procedimiento quirúrgico que resultó sin complicaciones, al hermano de Saúl: Bonifacio, lo están presionando para que firme que está de acuerdo con el alta de su familiar, apenas a unas horas de salir de quirófano y pese a que aún persiste una infección en el pie derecho.

