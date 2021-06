El efecto Morena también nos arrasó, dice PT

Nuestro bastión es el distrito de Ixmiquilpan, al no ir los Charrez no se sienten tomados en cuenta y eso provocó que se dejara a la gente suelta, a esa gente suelta no se le puede decir que vote por el PT y todos votaron por Morena. Nosotros seguiremos trabajando y contribuyendo para que exista alternancia en Hidalgo".