"El día del homicidio de Sosa Cravioto estuve con mi familia": Fernando RM

PACHUCA.- Fernando R.M., imputado por el homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, habló hoy ante el Tribunal de Enjuiciamiento para declarar que el día del asesinato, él se encontraba en su casa en Pachuca y no en Acaxochitlán, donde la víctima fue baleada cuando conducía su camioneta.

La testimonial de Fernando R.M. ocurrió durante la audiencia de este miércoles, donde también hablaron tres de sus familiares para señalar que aquel 23 de febrero de 2019, todos desayunaron juntos en un domicilio de la calle Guzmán Mayer, en el centro de Pachuca.

Con el testimonial de Fernando y tres personas más, concluyó el desfile probatorio que inició desde el 23 de marzo de 2022, por ahora faltan los alegatos que serán expuestos a las 18:30 horas, para que con posterioridad el Tribunal de Enjuiciamiento emita un fallo.

"ESTOY LISTO PARA DECLARAR": FERNANDO R.M.

Fernando R.M. fue detenido y vinculado a proceso en febrero de 2020 por el homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Gerardo Sosa Castelán; a dos años de su reclusión, hoy habló ante los tres jueces que resolverán si sale o permanece recluido en el Cereso de Pachuca.

"Estoy listo para declarar, va a ser de manera abierta y no contestaré preguntas del Ministerio Público", refirió durante la audiencia de debate a la que se presentó con un saco, pantalón de vestir y zapatos formales sin agujetas.

Antes de iniciar su relatoría pidió que en la sala de los juzgados de oralidad se proyectara el retrato hablado que presentó la Procuraduría de Hidalgo como parte de su teoría del caso, dibujo que tiene solo un 60 por ciento de coincidencia con Fernando R.M., según lo expuesto en audiencias previas.

"Tribunal, me gustaría que observaran mis rasgos, mis orejas que son muy características, soy de tez morena, no clara; tengo ojos alargados, no redondos; siempre he sido delgado y mido 1.75; no coincide en nada el retrato hablado", señaló el acusado.

Asimismo, puntualizó que el 23 de febrero de 2019 -cuando balearon a Sosa Cravioto- se encontraba en una casa de Pachuca.

"El día de los hechos me encontraba en mi domicilio, estuve todo el día con mi familia (...) donde desafortunadamente me enteré que perdió la vida mi amigo".

Durante su declaración Fernando R.M. aseguró que tenía una "relación de amistad muy profunda" con Gerardo Sosa Cravioto e incluso que fue esta persona quien lo respaldó para poner un negocio de comida, esto una vez que dejó de trabajar como administrador del Rancho Yemila, propiedad de la familia Sosa.

La declaración que emitió Fernando fue similar a la de su padre, su hermano y su esposa, quienes testificaron ante el Tribunal de Enjuiciamiento para señalar que el 23 de febrero de 2019, todos desayunaron juntos cerca del mediodía.

Después, indicaron que Fernando R.M. se retiró para dormir porque estaba desvelado, ya que un día anterior salió de fiesta con amigos.

TESTIGO DE LA PROCURADURÍA NO LLEGÓ

Previo a dichas testimoniales, el Ministerio Público (MP) desahogaría la declaración de un agente de investigación que participó en la carpeta de investigación contra Fernando R.M.

Sin embargo, dicha persona no llegó. Al respecto, el MP señaló que no fue posible su localización a través correo electrónico, número telefónico o incluso mediante la embajada, toda vez que se presume que el agente actualmente está en Estados Unidos.

Por tal motivo, el MP se desistió de ese testigo, así como de una perito que participó en el cateo de la casa de Fernando R.M., donde se localizó la presunta arma homicida.





