El covid diluyó ganancias del puesto de antojitos de Irma en La Raza

PACHUCA.– Desde hace cuatro años Irma García emprendió un negocio de antojitos mexicanos y dulces en un barrio alto de Pachuca, comercio que en plena contingencia sanitaria por covid-19 dejó una disminución de ventas del 43 por ciento y ganancias de 200 pesos que logra juntar en un lapso de tres días.

Al carecer de un empleo y dos hijos a los cuales proveer de estudios, comida, ropa y calzado, Irma se ocupó desde el 2016 en el empleo informal como comerciante de alimentos en un inmueble que rentó en la colonia La Raza, negocio que derivado de la pandemia por covid-19 tiene perdidas económicas del 43 por ciento en comparación a la ganancia que percibía antes de la contingencia.

Como Irma, hay más de 400 mil personas en la entidad hidalguense que se ocupan en el sector informal; es decir, que su trabajo lo desempeñan en una unidad económica no constituida en sociedad y carecen de acceso a instituciones de salud provenientes del empleo que ejercen.

Y que, por la pandemia, han cesado sus actividades o disminuido los ingresos económicos, como Irma, quien de los 3 mil 500 pesos que de viernes a domingo ganaba con venta de comida hoy percibe 2 mil pesos, de los cuales 600 los destina para la renta de su local, mil 200 más para invertir y comprar nuevamente los alimentos que venderá. El restante son 200 pesos, la ganancia.

Yo me dedico a la venta de chalupas, antojitos, pambazos, todo eso, también dulces, pero ahorita como está la situación de la pandemia si nos ha afectado porque no hay venta, aunque uno ponga los productos a la venta, pero es muy poco lo que se está vendiendo".

Con la renta me he visto presionada porque en los negocios cuando uno renta, se venda o no se venda, se tiene que pagar, pero trato juntar y solucionar esos pagos para que no se me vaya juntando".

Para complementar su actividad económica de alimentos, Irma comercializa zapatos, ropa, colchas y perfumes por catálogo, la diferencia es que por la pandemia no hay personas que adquieran sus productos, pues Irma argumenta, que sus principales clientes también carecen de recursos.

Como está la situación la gente no compra porque obviamente le dan prioridad a otras cosas que son más indispensables y como nadie se esperaba esta situación uno se confía y como mis clientes también se quedaron sin trabajo, me han quedado a deber dinero, pero igual soy consciente que no tienen de dónde pagarme. La verdad, ya quisiera que acabara todo esto del covid porque si afecta a mi familia".

ÍNDICE DE EMPLEOS INFORMALES

Los resultados más actuales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados a mediados de mayo del año en curso, muestran que de enero a marzo de 2020 Hidalgo se posicionó en el tercer lugar en el territorio mexicano por el índice de empleos informales.

La media nacional de ocupación en el sector informal en el país fue del 27.6 por ciento en el primer trimestre del año, mientras que Hidalgo superó la cifra con sus 38.7 trabajadores que se traducen en 498 mil 642 personas que trabajan, pero carecen de seguridad social, reflejan las numerarias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dichas numerarias que pertenecen al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fueron retomadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su análisis "La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-Cov2 en México", en donde expuso que la crisis por covid-19 afectará a grupos de población vulnerables y podría revertir los avances en materia de desarrollo social.

Por tal motivo, el Coneval precisó por su tasa de informalidad, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca necesitarán "mayor reforzamiento de la economía ante la esperada desaceleración en el mercado laboral" por la pandemia.

Tras evocar que las personas ocupadas en la informalidad son los más vulnerables ante la emergencia sanitaria porque carecen de seguridad social y sus ingresos oscilan en los 4 mil 170 pesos con 97 centavos.





sjl