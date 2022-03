El alcohol lo devuelve a las calles; Vicente vive frente al Hospital General

PACHUCA.- Desde hace tres meses, la vida de Vicente ocurre en la calle, él vive bajo un árbol frente al Hospital General, tiene una fractura en el pie. Pese a los esfuerzos por reubicarlo en un albergue, su consumo de alcohol lo devuelve a las calles.

LSR Hidalgo acudió a dónde este hombre vive, alrededor de él tiene cobijas, chamarras, ropa rota. Él está dormido, con él hay dos hombres, están bebiendo alcohol con refresco de piña. Se levantan, discuten entre ellos y se vuelven a dormir.

Vicente tiene dificultades para respirar y para moverse, con urgencia pide a uno de sus acompañantes que le baje el cierre de la chamarra porque no puede tomar aire.

"Aquí estoy, yo te estoy cuidando, faltaba más, yo soy el que te cuida", le dice uno de sus acompañantes. Los tres pasan el día ahí.

Vicente se fracturó una pierna y su curación no ha sanado, no sé puede mover así que los dos hombres a su lado lo asisten y duermen junto a él. Dice que no quiere hablar y con un una bolsa de plástico se tapa la cara.

Los otros hombres aseguran que son su único apoyo, porque los tres fueron olvidados por su familia. "nos cuidamos entre nosotros".

Cerca de ahí un cuidador de autos de la zona relata que llevan más de tres meses ahí. La esposa de Vicente ha venido por él, le ha rogado llevarlo a casa y ayudarlo a dejar de beber, pero él no acepta.

"Aquí le regalan comida, le dan dinero, los otros dos le traen caña y se ponen a beber, no son violentos pero les gusta el chupe. Sí tienen familia, pero ellos no quieren vivir con ellos, quieren seguir bebiendo".

Otras instituciones como el Sistema DIF y organizaciones civiles han intentado apoyarlo, el condiciona a que no le pidan que deje de beber, ni que deje a sus amigos.

Así pasan los días y las semanas en la vida de Vicente, acompañado de sus amigos. Mientras ellos duermen, una mujer hace una llamada al DIF para reportar que una persona enferma que vive en situación de calle.

"Así es todos los días" dice el cuidador de autos.

En el 2021, los registros hemerográficos señalan que por lo menos tres personas han fallecido en situación de calle en Pachuca, las tres fueron reportadas sin vida en calles del centro de la capital.

sjl