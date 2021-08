Ejecutará orquesta universitaria concierto "Notas de Libertad"

PACHUCA.- El concierto "Notas de libertad" se realizará la noche de este sábado 3 de octubre, en el cual la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) interpretará Marcha Húngara de Hector Berlioz y Huapango de José Pablo Moncayo.

La cita musical es a las 20:00 horas a través de redes sociales, ya que realizarán la transmisión en vivo por Facebook en las cuentas @osuaeh, @oficialUAEH, @SURTV.UAEH y @Garza TV UAEH; y en YouTube por los canales Orquesta Sinfónica UAEH, UAEH Oficial y GarzaTV UAEH.

Con dicho concierto virtual, la Universidad Autónoma de Hidalgo conmemorará el Día de la Autonomía Universitaria.

Tierra de temporal de José Pablo Moncayo es la pieza con la que abrirán el concierto, para continuar con Danza Húngara de Johannes Brahms, Tritsch-Tratsch-Polka y Annen Polka de Johann Strauss, Marcha húngara de Hector Berlioz.

Seguirán las piezas Danzón No.2 de Arturo Márquez y Sones de mariachi de Blas Galindo. Finalmente, los instrumentos de la OSUAEH terminarán su participación con el tema muscial Huapango de José Pablo Moncayo.

Cabe mencionar, que la orquesta universitaria inició su Segunda Temporada 2020 Virtual el pasado 25 de septiembre. El primer concierto fue "De lo clásico a lo contemporáneo" bajo la dirección de Gaétan Kuchta, quien también tomará la batuta este sábado.

En dicho concierto de apertura se escuchó el quinto movimiento de la Sinfonía No. 2 Coral de Gustav Mahler, Where’re you walk de Georg Friedrich Händel, The fire of the eternal glory de Dimitr Shostakovich, así como la Sinfonía No. 1 de Franz Joseph Hdyn, Andante festivo de Jean Sibelius y la Suite de Arthur Foote.





emh