Educación a distancia, sin servicios y analfabetismo

PACHUCA.- Berenice Torres Rodríguez, docente de educación básica rural, señaló que las clases a distancia invisibiliza a alumnos de comunidades, pues algunas no cuentan con servicios básicos como electricidad.

Derivado de la contingencia sanitaria por covid-19, que implica la impartición de clases a distancia para evitar la propagación del virus, la profesora indicó que dichos procesos de enseñanza se han enfocado a los recursos tecnológicos, mientras que los contextos y nivel de desigualdad en la que viven los estudiantes son diversos.

Ahí es donde se marcan las desigualdades en la educación, muchos docentes rurales nos encontramos que con que los alumnos carecen de los principales servicios básicos que es el agua y electricidad y sin electricidad todo se va abajo, la red de teléfono, el internet".

Durante su participación en un foro que organizó la asociación Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A. C. (Seiinac), expuso que, aunque los programas educativos se transmiten en canales que no son de paga, subsiste una brecha digital, pues señaló que no todos los estudiantes tienen un televisor.

La tecnología y plataformas, todo lo que nos han venido capacitando a veces resulta poco accesible, lo que nosotros hemos llegado es hacer llamadas porque algunos de los niños solo cuentan con teléfonos para llamadas o mensajes y si llegaran a contar con un teléfono inteligente la aplicación más básica es WhatsApp".

Otra de las problemáticas que expuso Torres Rodríguez es que los cuidadores de infantes no cuentan con procesos de alfabetización básica lo que ocasiona despreocupación y nulo acompañamiento en los procesos educativos.

Hay herramientas insuficientes en cuanto a libros, materiales, libretas, y esto está asociado a qué las comunidades están alejadas de las cabeceras municipales".

Adicional, indicó que la escuela es un espacio de recreación, socialización y de aprender, mientras que en la casa se priorizan labores distintas a la educación, como labores domésticas o cuidado a los hermanos menores.

También reconoció que en el ámbito rural continúan laborando pese a la contingencia sanitaria, especialmente en la siembra, trabajos que realizan o acompañan los infantes mientras no acuden a la escuela por las disposiciones sanitarias.

