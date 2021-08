Edmundo Ramírez, sin apoyo de priistas en el Mezquital: Portillo

IXMIQUILPAN.- El dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ixmiquilpan, Carlos Eduardo Portillo, desmintió que el candidato de la coalición PAN-PRD, Edmundo Ramírez, fuese apoyado por priistas del Valle del Mezquital y por un alto funcionario de la administración estatal, como lo declaró el panista.

En días pasados, el aspirante a la alcaldía de Ixmiquilpan por el PAN, Edmundo Ramírez, señaló que su candidatura es impulsada por priistas de la región del Valle del Mezquital y por un alto funcionario de la administración estatal.

Por lo que el líder priista de Ixmiquilpan subrayó que es mentira que Edmundo cuente con el respaldo del PRI para apuntalar su campaña.

Ya basta de mentiras, Edmundo Ramírez se siente perdido y lo único que hace es expresar cosas sin sustento, además no cuenta con el respaldo de ningún militante priista, por el contrario, es recordado por ser una persona desleal y convenenciera”, dijo Eduardo Portillo.

Agregó que el candidato panista está desesperado porque no levanta aún con lo que ha invertido en las redes sociales y señaló que a los priistas no se les olvida las veces en que contendió como diputado local y federal sin el mayor mérito que cargar portafolios y "salamería".

“Este personaje no es bien visto en Ixmiquilpan, aquí no tiene sus orígenes, lleva décadas viviendo en la capital, no tiene trabajo político, nunca cumplió con las promesas que hizo a la ciudadanía, es un farsante, y como representante popular no tiene mérito alguno del cual deba sentirse orgulloso, por el contrario, la gente sabe que es oportunista”.

Eduardo Portillo expresó que de Carlos Eduardo Portillo “hay muchos elementos que lo exhiben como una persona problemática, desleal, traicionera y sin oportunidades para ganar en el municipio de Ixmiquilpan”.

“Hoy la hipocresía y la ambición lo definen, cuando ya no pudo lucrar con el PRI lo abandona y dice ser el candidato que cobija un alto funcionario estatal, nada más falso que eso, es vergonzoso, más bien es su desesperación la que lo lleva a acrecentar su mitomanía. Debería estar preocupado por resolver temas de reconocimiento de hijos y pensiones antes de aspirar a la responsabilidad de gobernar”.

