Ediles en funciones podrán postularse en 2020 por cargo distinto

PACHUCA.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) revocó de manera parcial el acuerdo CG/018/2019 del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), con el que se restringía a los integrantes de los cabildos postularse en 2020 por cargo distinto en su mismo municipio.

Tras una consulta de Acción Nacional, el órgano comicial respondió que no era posible porque se violaban los principios de renovación total de los ayuntamientos y el de no reelección, que no está normada en la legislación local y no se cumple porque el periodo al frente de las alcaldías es de cuatro años en el estado.

Lee más en LSR Hidalgo: Dona Zempoala terreno para base de la Guardia Nacional

Al respecto, el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez recordó que en la sentencia del juicio SUP-REC- 1172/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se establece que habrá reelección o posibilidad de esta, cuando un ciudadano que, habiendo desempeñado un cargo determinado, se postula de manera consecutiva para el mismo puesto.

Sin embargo, en aquellos casos en los que un funcionario pretenda postularse para un cargo diverso, incluso cuando forma parte del mismo órgano, no podría considerarse como reelección, ya que funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas atribuciones.

Además del Partido Acción Nacional (PAN), controvirtieron esa parte del acuerdo el asambleísta independiente de Pachuca afín a Morena, Navor Rojas Mancera, y la síndico hacendaria de Mineral de la Reforma, Neydy Ivone Gómez Baños, de extracción panistas.

También el edil sin partido de Atitalaquia, Blas Alonso Barbosa López; Fernando Lemus Rodríguez, integrante de la asamblea de Tulancingo por Acción Nacional, y la panista Ruth Guadalupe García Cordero, quien forma parte del cabildo de la capital hidalguense.

CONFIRMAN COALICIONES PARA PESH Y NAH

Los magistrados confirmaron el acuerdo CG/017/2019 del IEEH con el que los partidos Encuentro Social Hidalgo (PESH) y Nueva Alianza (NAH) podrán utilizar la figura de coalición y candidaturas comunes en los comicios de 2020.

Aunque el documento fue impugnado por Más por Hidalgo y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el primero por considerar que es inequitativo, pues a este no se le permite usar ese criterio por ser de reciente creación, y el segundo por considerar que el IEEH sobrepasó sus facultades al pronunciarse sobre el tema.

Sin embargo, los magistrados consideraron infundados los agravios y señalaron que la restricción a los organismos locales se relaciona con probar la fuerza electoral en su primer proceso electoral, la cual está acreditada PESH y NAH, pues estos obtuvieron el año pasado 6 y 4.10 por ciento de la votación, cuando aún eran partidos nacionales.

emh