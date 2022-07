¿Dónde está el dinero? Debe Sergio Baños 6 millones de pesos a la Cruz Roja

El líder del sindicato de Pachuca dijo que 50 trabajadores esperan una cirugía pero no los han intervenido porque el alcalde no ha pagado el servicio médico. (Foto: collage)

PACHUCA.- La falta de servicio médico digno a más de mil 350 trabajadores del ayuntamiento de Pachuca se debe a un adeudo de 6 millones de pesos que tienen las autoridades con la Cruz Roja Mexicana, informó Percy Leonardo Espinosa Bustamante.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) dio a conocer que, después de tres días de que la Cruz roja suspendió el servicio médico por falta de pago, la atención médica se reanudó de forma parcial, pues el municipio solo pagó 200 mil pesos a la institución médica.

Percy Espinoza, secretario general del SUTSMP. Foto de José Antonio Alcaraz

"Eso fue un abono, un simple paliativo, pues con eso no se están cubriendo medicamentos a los trabajadores que así lo requieren. Seguramente, los de la Cruz Roja no nos atienden bien porque no les han pagado en el municipio y esa es una responsabilidad que tiene el presidente –Sergio Baños-", expresó el líder sindical en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Lee también en LSR Hidalgo: Este viernes no habrá clases en escuelas de la SEPH... y no es por covid

Fue el pasado lunes a las 15:30 horas que los trabajadores del municipio de Pachuca se quedaron sin servicio médico debido a que el ayuntamiento que encabeza Sergio Baños Rubio no le pagó a la Cruz Roja Mexicana.

Los servicios que se suspendieron a los más de mil 350 trabajadores fueron medicamentos, pruebas de laboratorio, estudios clínicos y operaciones, informó a través de las redes sociales del SUTSMP.

De acuerdo con datos proporcionados por Percy Bustamante, la Cruz Roja Mexicana tendría que recibir 750 mil pesos semanales, es decir, 3 millones al mes.

"La tesorería municipal no tiene la culpa. El único que manda en la alcaldía es el presidente Sergio Baños y si le deben a la Cruz Roja es por instrucciones del alcalde. Es lamentable que, por ejemplo, los servicios de pediatría los estén atendiendo médicos generales", expresó Percy Espinosa.

50 CIRUGÍAS PENDIENTES

El líder sindical informó que debido a la falta de un servicio médico integral, se ha vuelto cotidiano que trabajadores esperen a ser operados.

"Hay alrededor de 50 trabajadores en espera de una operación de traumatología, oftalmología y cirugías en general. Nosotros hemos apoyado, de alguna manera, porque hay compañeros que aquí les hicieron una 'media reparación' (en la clínica de la Cruz Roja) y hemos apoyado para que sean atendidos en otros centros hospitalarios", expresó.

Un ejemplo, fue el de un trabajador que pagó un seguro facultativo para ser atendido del corazón en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Raza en la Ciudad de México.

"Si no lo hubieran atenido ahí, ya estaría muerto, ya que en la Cruz Roja no le quisieron hacer un estudio que costaba 18 mil pesos, que a final de cuentas ni era necesario, sino una intervención quirúrgica", añadió Percy Bustamante.





sjl