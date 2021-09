Don José usaba Datsun para repartir tortillas; "nadie me ha ayudado", aclara

PACHUCA.- Don José Benito Lazcano Hernández, vecino del barrio La Camelia, es el propietario del Datsun azul cielo, modelo 1979, que quedó sumergido la tarde del pasado martes en el puente a desnivel del Río de las Avenidas.

El vehículo de modelo pasado es pérdida total, pues el agua arruinó el motor y dañó el interior. Lo ocupaba, principalmente, para repartir tortillas que su esposa hace en un modesto negocio.

"Solamente me apoyaron para el traslado de mi auto en la grúa, como quiera que sea les tuve que dar aunque sea para un refresco. Pero hasta ahorita no me ha apoyado nadie", declaró Don José en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

El hombre de 50 años desmintió que exista ayuda para reparar su automóvil tal como lo han afirmado algunos medios de comunicación. Además, no ha podido llevar el vehículo a un mecánico debido a que tiene que trabajar.

Ahora sí que el agua lo tapó y se quedó ahogado y prácticamente lo perdí todo. Yo quiero pensar que lo mejor sí queda poniéndole un motorcito de segunda (de uso) y ahorita, con toda sinceridad, no hay dinero para eso", indicó.

El vehículo lo compró hace cuatro años en Actopan a uno de sus amigos que se lo vendió para pagar la universidad de su hijo. Le costó alrededor de 15 mil pesos.

Fotos: Antonio Alcaraz

El vehículo lo utilizo porque mi esposa tiene una tortillería. Yo, como me quedé sin trabajo hace un mes, pues nos despidieron de una fábrica, ahora le ayudo a repartir las tortillas, pero ahora esto nos ha afectado", dijo el hombre.

SALÍ COMO PUDE

La tarde del pasado martes, el fuerte aguacero que sacudió a Pachuca hizo que se presentaran diversas anegaciones. Una ellas en el puente a desnivel del Río de las Avenidas, a la altura del Complejo Deportivo Revolución.

"Iba a un mandado justo cuando me agarró el desastre. Una camioneta estaba atrás de mí y cuando se echó para atrás toda el agua se me vino y me llegó hasta las rodillas; como pude salí del carrito, se quedó mi celular adentro y unos papeles", narró.

ACUSA LUCRO POR SU CASO

Pese a que han surgido publicaciones para apoyarlo, Don José ve que están lucrando con su caso, pues incluso han publicado una cuenta bancaria para apoyarlo; por ello, pidió a la población no dejarse sorprender.

Si en su corazón está ayudarme, se los agradezco mucho. Pero sí quiero hacer esta observación; se están subiendo (a redes sociales) que hay personas que están lucrando con esto; no se me hace justo que estén haciendo esto. Espero que el gobierno me pueda ayudar a recuperar mi carrito, pues ahí debieron de hacer un buen desagüe", dijo.

El hombre de 50 años permitió que se publicara su teléfono por si alguien quiere ayudarlo, que se contacte directamente con él: 771 2067882.





sjl