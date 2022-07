"Doloroso pero satisfactorio": militar maratonista corre grandes distancias

PACHUCA.- El policía militar Abraham de Jesús Vargas Hernández se prepara para una competencia de alto rendimiento, diario corre hasta 45 kilómetros a ras de carretera o en campo traviesa, en uno de esos recorridos tomó agua de una penca de maguey porque se quedó sin agua al perderse en El Arenal.

Abraham de Jesús Vargas Hernández





Todos los días sale de la 18 Zona Militar, ubicada en la colonia El Tezontle, Pachuca. Va a Mineral de la Reforma o Epazoyucan; aunque, en ocasiones extremas se va a San Agustín Tlaxiaca, El Arenal o Actopan.

"Doloroso pero satisfactorio", dice el sargento segundo policía militar de 38 años de edad tras concluir su rutina de entrenamiento, se prepara para la competencia de alto rendimiento Spartan Race 2022, a efectuarse los 13 y 14 de agosto en el Colegio Militar, ubicado al sur de la Ciudad de México.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, el sargento dijo que, desde los 18 años de edad, ya enlistado en el Ejército Mexicano, un compañero lo adentró en el atletismo.

"A esa edad logré mi primer maratón. Es una prueba muy compleja, tuve mucho dolor en las piernas, pero cuando llegas a la meta es una gran satisfacción... ahí uno se da cuenta que querer es poder y los límites son a veces mentales", comentó.

Abraham de Jesús nació en Ixtapaluca, Ciudad de México. Aunque, desde hace 22 años vive en Hidalgo con su familia. Lleva 21 años en la milicia, pronto se retirará.

"Dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos en diferentes deportes como el box, fútbol y atletismo. Yo llevo 18 años en el atletismo y, hasta el momento, he corrido cuatro maratones internacionales y otras justas deportivas", dijo.

LAS DISTANCIAS

Abraham de Jesús ha hecho varias rutas en los últimos meses. Regularmente, éstas son de 36 a 45 kilómetros diarios, aunque, hay días que solo corre de 10 a 15 kilómetros "para sacar el dolor de las piernas".

"Cuando estamos en mejores condiciones, corro arriba de 45 kilómetros en un día. Pero no los hago de un solo jalón, sino que se van distribuyendo en tres etapas: en la mañana, mediodía y en la tarde. También descanso para no sobrecargar los músculos", contó.

Hace unos días le tocó uno de los caminos más complejo. Incluso, se perdió y tuvo que beber agua de la penca de un maguey, pues la botella de agua que llevaba se la terminó y tuvo que ingeniárselas.

"Estuvo muy pesada ahora que hicimos la ruta de Pachuca a El Arenal, incluso, nos perdimos por Ojo de Agua (comunidad), hacía mucho calor; después de 15 kilómetros, pudimos agarrar la ruta y se nos acabó el agua y tuvimos que agarrarla de unos magueyes", narró.

TAMBIÉN HAY QUE EJRCITAR LA MENTE

Para Abraham de Jesús los entrenamientos para un maratón no solo son físicos, dice que la gran mayoría de los obstáculos son mentales.

"Sí hay cansancio y en verdad a veces no es tanto lo que te cuesta correr, lo que te cuesta a veces es levantarte, lo que dice la mente. Por ello, lo primero que hago al levantarme es primero correr cinco kilómetros para calentar, estamos hablando que mi rutina la inicio a las 4:30 de la mañana", dijo.

LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE

Casado y con dos hijos. El militar maratonista dice que una parte importante en su vida es su familia. Ellos siempre lo han apoyado, pese a que a veces, por las actividades de la milicia, no los ve seguido.

"Mi esposa me dice que le eche ganas, que siga adelante, aunque a veces no esté con ellos porque es difícil estar aquí, no hay nada imposible, yo le sigo echando ganas. También me dice que me alimente bien", comentó.

El militar maratonista vive en Mineral de la Reforma. A veces, se va corriendo desde su casa a Pachuca para aprovechar el tiempo, debe cumplir las actividades diarias que le encomiendan en el batallón.

Finalmente, el militar maratonista recordó que en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana se da la facilidad de participar en diferentes actividades deportivas y recreativas, por lo que hizo una invitación a los niños y jóvenes a que ocupen su tiempo en desarrollar disciplinas que los impulsaran en su vida venidera.

Fotografías de José Antonio Alcaraz

sjl