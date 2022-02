Divide a partidos decapitación del IEEH a 5 meses de elección de gobernador

PACHUCA.- Con pronunciamientos a favor y contra la destitución de dos consejeros, partidos políticos de Hidalgo dieron un voto de confianza al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para continuar la renovación del titular del Poder Ejecutivo.

El INE aprobó la remoción de Francisco Martínez Ballesteros y Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del IEEH, por violación a los principios de máxima publicidad y certeza jurídica, a causa de la falla en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020 para la elección de ayuntamientos.

La firma Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputo S. A. de C. V., no completó el proceso operativo del sitio en los tres simulacros y, como consecuencia, la madrugada del 18 de octubre, día de la jornada comicial, el IEEH anunció la implementación de la plataforma "Preliminares Hidalgo 2020" para reemplazar al PREP.

Sergio García Cornejo, secretario general de Morena, partido que interpuso uno de los dos procesos de remoción por las irregularidades –el otro fue iniciado por el INE–, señaló que la resolución evidencia el cumplimiento del sistema legal.

Sienta precedentes, se hizo la denuncia por la notable negligencia. Esa ocasión dijimos que era irresponsable no contar con el sistema, hoy la legalidad nos contesta. Ahora se está retomando la credibilidad, esto deja ver que en 2020 la elección no fue clara y dejó temas en duda. Hoy se está corrigiendo porque los funcionarios deben hacer lo posible por garantizar la democracia y no tomar decisiones a la ligera".

El INE declaró infundados los señalamientos contra Uziel García Reyes y Miriam Saray Pacheco Al respecto, García expuso que el partido esperará la resolución de otros procedimientos, pues cada asunto también depende de la interpretación de los consejeros del órgano nacional.

Esperamos que se ponga a personas imparciales, que puedan desarrollar el proceso electoral, para dar certeza los ciudadanos de Hidalgo de que su voto se ve reflejado".

DECISIÓN DEL INE NO FUE OPORTUNA: PRI

Federico Hernández Barros, representante del PRI ante el IEEH, no compartió la resolución, porque el personal del INE no mostró disposición suficiente ante las fallas del PREP ni ofreció alternativas de solución para la difusión adecuada de los resultados, con lo que el IEEH puso en marcha la plataforma sustituta, afirmó.

Es una decisión que a todos nos tomó por sorpresa, sobre todo porque el proceso va muy avanzado. Observamos que no fue una decisión oportuna por parte del INE, siendo que la situación se presentó en 2020 y hubo suficiente tiempo para haberla resuelta antes del 15 de diciembre, cuando inició el proceso", explicó.

De acuerdo con el vocero del tricolor, el IEEH cuenta con personal capaz en sus áreas técnicas y operativas, pues es gente probada de muchos años, que podrá conducir el cambio de gobierno, con la participación de todos los partidos políticos.

IEEH, POR ENCIMA DE FUNCIONARIOS: MC

Pablo Gómez López, presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), mencionó que el tema podría ser aprovechado por Morena para hacer "leña del árbol caído" para denostar el trabajo de las instituciones, señalando que "se hizo justicia".

Sin embargo, sostuvo que no habrá problemas con la organización de los comicios, ya que el IEEH, como institución, está por encima de los funcionarios que lo integran, además de que la ciudadanía ha demostrado confianza en el ente con su participación en cada elección organizada.

Si bien la sanción está apegada a derecho, también es cierto que llega en el peor momento porque estamos a unos cuantos meses de llegar a la jornada electoral. Tenemos mucha confianza en que los consejeros que quedan tienen la capacidad para continuar el buen trabajo que venían haciendo la presidenta y el consejero Ballesteros. Si bien se les puede señalar esa situación, también hay que reconocer el trabajo que han hecho en momentos tan difíciles como la pandemia en el proceso 2020".

RESPONSABILIDAD ES DE EMPRESA: PAN

Rafael Sánchez Hernández, representante de Acción Nacional ante el IEEH, recordó que su partido se ha pronunciado en otras ocasiones contra decisiones de los consejeros locales, pero esta vez no está de acuerdo en que el tema se haya resuelto en medio de los comicios, pues es indispensable que todas las autoridades ocupen sus cargos.

En una reunión de trabajo increpé sobre lo que había pasado con el tema del PREP 2020. Lo que me contestaron es que a la empresa no se le había pagado la parte final. Entonces, yo sinceramente no le veo un tema de responsabilidad en ese sentido al personal, ni a la presidenta ni al titular de la comisión, Ballesteros. Espero que se puedan defender en las instancias que siguen y en breve los puedan reinstalar".

Según el panista, el asunto pudiera haber esperado hasta que concluyera la renovación de la gubernatura, porque este escenario "enrarece" el proceso.

DECISIÓN FUE ACERTADA: PT

Javier Vázquez Calixto, comisionado político del Partido del Trabajo (PT), calificó como "acertada" la decisión del INE, que confirma señalamientos hechos por la agrupación y por Morena.

En su momento, se vieron muchas irregularidades que al final de cuentas es difícil comprobar, con excepción de Tulancingo, que de acuerdo con las actas marcaba una diferencia en favor de la coalición Juntos Haremos Historia y al final se le dio el triunfo al PRI, es el más notable".

El dictamen incide en el desarrollo de las elecciones, pero no es definitivo para su rumbo, ya que quienes integran el ente autónomo tienen aptitudes para cumplir la encomienda, sobre todo porque se trata de un solo cargo, añadió.

LEGALIDAD A CONSEJEROS DEMANDA PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezado por Francisco López, emitió un pronunciamiento en el cual solicitó legalidad a los consejeros restantes y a quien sea electo por estos como titular del Consejo General.

Consideramos que, con la decisión, el INE fija un buen precedente para que todos y cada uno de los funcionarios involucrados en los procesos electorales estén obligados a desempeñar su trabajo con honestidad, profesionalismo, eficacia e imparcialidad, así como con los principios que marca la propia Constitución".

Pidió a los servidores que este asunto no los distraiga y advirtió que estará vigilante de todas las fases de las votaciones, para señalar puntualmente cualquier anomalía.

INSTITUCIONES SON SÓLIDAS: PANALH

Sergio Hernández Hernández, líder de Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), mencionó que tanto el INE y como el organismo estatal son instituciones "muy sólidas y muy consolidadas".

Reiteró su confianza en el trabajo realizado para las siguientes etapas y aseguró que las votaciones del 5 de junio y el resultado no están en riesgo.

Lo que hubiese ocurrido, hay cosas que la tecnología pueden operar, pueden hacer, pero nunca, de ninguna manera, algo deliberado porque no era un proceso que hubieran tenido bajo su mando. Nosotros, como partido político, como presidente del partido expreso, a su trabajo, el más amplio reconocimiento a los dos consejeros".

CONFIANZA SE CONTRUYE ENTRE TODOS: VERDE

ntonio López Obregón, secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo, manifestó que la fiabilidad en el IEEH se construye "entre todos" y con respeto a su autoridad como árbitro.

(La credibilidad) está en entredicho siempre, de alguna u otra manera, pero necesitamos forzosamente al instituto porque requerimos un réferi para todo esto y no hay más".

Descartó que la decisión del ente nacional afecte la operación del instituto público, ya que este cuenta con "buenas bases" para seguir funcionando.





