Disputa quedó atrás, Viggiano dispuesta a continuar obras de Fayad

PACHUCA.- La reunión del domingo con el gobernador Omar Fayad Meneses permitió limar asperezas y hablar sobre los proyectos para la entidad, aseguró Carolina Viggiano Austria, precandidata de Va por Hidalgo a la gubernatura, quién afirmó que el proceso interno ya quedó atrás.

Omar es una gente muy madura, que sabe lo que quiere. Yo también sé lo que quiero, que a Hidalgo le vaya bien. Le pedí que por favor me compartiera los proyectos que está procesando y no alcanzará a consolidar, porque para los proyectos de gran envergadura no alcanzan seis años y quedamos en tener otra plática para hablar del desarrollo del estado".

En conferencia acompañada de los dirigentes de Acción Nacional, PRI y PRD, la diputada federal aseguró que la principal inconformidad del mandatario es que la candidatura se siglara al blanquiazul; sin embargo, dijo, este tema ya se superó y el titular del Ejecutivo sabe que ella es "muy priista".

Viggiano no anticipó algún cargo para Israel Félix Soto, alcalde de Mineral de la Reforma, en la estructura de la campaña; no obstante, refirió que es un político con "talento" y un cuadro "valioso", por lo que no será desaprovechado, pues para el PRI es importante que siga creciendo.

La sociedad está preparada para que gobierne una mujer porque vamos a encontrar muchas ciudadanas que están haciendo lo propio, sin importar su género. Estamos viviendo un periodo complicado, donde las familias sufren, viven adicciones, separación de los padres, enfermedades mentales, creo que hay que mirar con generosidad y de manera integral estos asuntos. Es tiempo de que nosotras tomemos el poder y podamos imprimir una visión más humanista".

Insistió en qué desde hace tres años los municipios carecen de recursos para grupos vulnerables y obra pública, además de que el sistema de salud permanece con desabasto de fármacos, en tanto la inseguridad y el precio de la gasolina no disminuyeron.



VAN 10 IMPUGNACIONES

Marco Antonio Mendoza, coordinador de campaña de Viggiano, informó que se han interpuesto 10 juicios y procedimientos especiales sancionadores contra Morena y algunos de sus militantes.

Consideramos que han incurrido en diversas violaciones sistemáticas, actos anticipados de campaña, precampaña indebida y suman siete quejas y tres procedimientos más".

EVENTOS AL AIRE LIBRE, TRAS SANCIÓN



La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) clausuró el salón Benevento el 10 de enero porque un día antes se llevó a cabo el registro de los precandidatos ante la Comisión Organizadora Electoral del PAN y el recinto fue a abarrotado con simpatizantes, principalmente del tricolor, y los partidos no avisaron al órgano de su realización.

Al respecto, Viggiano mencionó que deberán ser más cuidadosos con eventos más pequeños y al aire libre, ya que todavía no cesa la pandemia por covid-19. Aprovechó para pronunciarse por la vacunación de los niños que, dijo, están expuestos al virus.

REFORMA ELÉCTRICA NO SERÁ CONDICIONANTE

La exmagistrada manifestó que su bancada en el Congreso de la Unión aprobará la reforma eléctrica si beneficia a la ciudadanía, pero no será un condicionante para ganar o perder la elección, ya que a Morena no le alcanzan los votos para obtener mayoría calificada y aprobar con sus aliados la modificación constitucional.

Hay cosas en la reforma con las que no estamos de acuerdo y otras con las que sí. Lo que más queremos es que baje la luz para la gente, como se prometió, y que no se echen fuera de la reforma las energías limpias".

