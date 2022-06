Disia vende galletas en Pachuca para ayudar a perritos callejeros

PACHUCA.– Disia vende galletas para pagar el tratamientos y hospitalizaciones de animales callejeros y para mantener un comedero comunitario en la calle Vicente Guerrero, en Pachuca.

Canes y felinos llegan lesionados, con cáncer o maltrato y requieren tratamientos, hospitalizaciones y alimentos.

Las personas que han comprado galletas de chocolate, espolvoreadas u hojaldradas ayudaron a la recuperación de Teresa, una gatita con una pata lastimada que necesitó cirugía.

Teresa en cirugía/Cortesía

También a Rafa, un perro lesionado por una patada en el ojo, situación parecida a la que le ocurrió a Botitas, atacado por perros pitbull en el centro histórico.

Las historias de maltrato animal como la de ellos ocurrieron en zonas céntricas de la ciudad de Pachuca.

VENDER PARA AYUDAR

Ayudar a los callejeros con recursos propios se tornó complicado por las afectaciones económicas que dejó la pandemia, por eso Disia comercializa galletas desde hace dos meses y medio.

La venta la realiza sobre la calle Guerrero, a un costado de un arbusto con forma de perro que ella hizo hace cinco años para homenajear a los animales de la calle.

"Yo no puedo ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a uno y eso haría la diferencia"





Es el caso de Teresa, una gatita abandonada en un establecimiento del centro de Pachuca, fue la razón por la cual comenzó la venta.

Unos locatarios buscaban sacarla a la calle pese al riesgo de que fuera atropellada o atacada por perros, ya que no podía moverse y solo se arrastraba.

Después llegó Almendra y su hermano Rafa. Los dos fueron rescatados del Reloj de Pachuca, pero la perrita tenía cáncer y Rafael el ojo lastimado.

Con la comercialización de los bocadillos, Almendra accedió a cinco quimioterapias; sin embargo falleció antes de su quinta sesión.

Almendra en quimioterapia. Foto: cortesía

"Con el pago de lo que sería la sexta quimioterapia, pude pagar su cremación. Me dolió mucho porque yo esperaba festejar con ella que ya estaba sana comprándole taquitos al pastor, porque ella estaba afuera de una taquería, a veces le regalaban sus taquitos, a veces la corrían", contó Disia.

En lo que respecta a Rafael, no se quedó ciego. El can fue hospitalizado y recibió tratamiento para no quedar tuerto. Ya salió la semana pasada de la veterinaria, pero aún hay adeudos de sus procedimientos.

Rafael antes de ser hospitalizado. Foto: Cortesía





Aunque la venta de galletas se concretó hace dos meses, la idea surgió desde antes para ayudarle a Botitas, un perrito callejero con cáncer.

Aquella ocasión la opción fue vender inciensos para juntar el dinero de las quimioterapias y el perro sanó e incluso encontró trabajo como cuidador y acompañante del personal de limpias de Pachuca.

Botitas sobre la calle Vicente Guerrero de Pachuca. Foto: cortesía





Sin embargo, hace poco fue atacado por unos perros pitbull y regresó a hospitalización, desde hace dos meses le dan ozonoterapia para sanar la piel que perdió.

"Una persona con todo el dolo soltó a los perros pitbull, lo atacaron, le arrancaron la piel y estuvo internado con 72 horas de gravedad".

Botitas después de ser atacado. Foto: cortesía

EL HOMENAJE A LOS CALLEJERITOS

Detrás del icónico arbusto de perro ubicado en la calle Vicente Guerrero está Disia, quien cuenta que una madrugada un borracho se cayó encima del árbol, lo tiró y el espacio quedó libre, así es que lo rehabilitó para colocar agua y croquetas alrededor.

Homenaje a los callejeritos.

Hace once años, sobre esta misma avenida, puso alimento en la puerta de su casa, pero se dio cuenta que los animales difícilmente se acercaban por temor, así es que el arbusto solucionó ese problema.

"Había muchos perritos que les daba miedo acercarse a la puerta porque la gente pasaba y a veces los pateaba".

Disia indicó que cada semana coloca de 25 a 27 kilos de croquetas en la calle, aunque a veces aumenta, generalmente los perritos acuden cuando ya no transitan peatones.

"Algunos pasan en el día y la mayoría en la madrugada porque les da miedo la gente que a veces los patean. En el día sí hay constancia entre el que va pasando, el que descubre que aquí hay croquetas, luego regresan con otro y le enseña el lugar. También tenemos a las palomas que vienen y comen".

CONCIENTIZACIÓN ENTRE LOCATARIOS

Disia contó que es rescatista de animales desde los cinco años de edad, cuando entendió la importancia de cuidarlos a raíz de la enfermedad y muerte de su gatito.

Ahora rescata a los animales, principalmente aquellos afectados o abandonados en esquinas o basureros de la zona centro de la ciudad.

"Son seres que sienten, que tienen hambre y sed, que lamentablemente los tratan como si fuera desecho, como si fuera basura o un objeto que no siente, pero si sienten el desprecio de la gente".

A su vez, busca crear conciencia entre los locatarios para el respeto de los canes que transitan por las calles; mientras que a las personas les recomienda que no compren, sino que adopten.

"Ahora que estoy más grande, al igual que cuando era niña, lo hago igual, con todo el corazón y la ilusión de que sean sanados y que encuentren un hogar, sino se puede encontrar una casa, por lo menos regresan a las calles esterilizados y sanos".

Las historias sobre maltrato animal como la de Rafa, Teresa o Botitas han generado adeudos. Las personas interesadas en ayudar pueden adquirir las galletitas los fines de semana a un costado del icónico arbusto de perro localizado en Vicente Guerrero; o bien, en el acuario que se ubica al interior de la Plaza Centro, sobre la misma avenida.





