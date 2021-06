Dirigir al Pachuca fue una desilusión, confiesa Hugo Sánchez

PACHUCA.- "Dejé de entrenar porque fue una desilusión", dijo Hugo Sánchez tras su paso como director técnico de los Tuzos del Pachuca.

Como invitado en el programa de televisión El Chiringuito de la cadena deportiva ESPN, el Pentapichichi habló de su última experiencia en el banquillo, en el año 2012, frente al equipo hidalguense.

"Lo último no fue una experiencia agradable (con Pachuca), estaba viviendo en Madrid y me llamaron para dirigir al Almería, lo conseguí y pensé en aprovechar esa oportunidad. Es difícil hacerlo pensando en no descender porque yo siempre lo hice por títulos. Después estuvo la oferta de Pachuca", relató.

Hugol señaló a la dirigencia blanquiazul por malos tratos y no cumplir con su palabra de darle una gestión de al menos un par de años con un grupo de futbolistas prometedores.

Dejé de entrenar porque fue una desilusión, los dirigentes no piensan en la persona, te utilizan por ser un boom, por tu imagen y prestigio. Hubo una promesa de tener dos o tres años en Pachuca a una generación de jugadores que tenía a Héctor Herrera", dijo.

Hugo Sánchez estuvo al frente de los Tuzos del Pachuca en 24 partidos, de los cuales consiguió 9 victorias, 7 empates y 8 derrotas.

El mexicano cumple nueve años sin dirigir profesionalmente y ha pasado los últimos años como analista en la televisión.

Durante el programa también externó su deseo de regresar a la dirección técnica ahora con el Real Madrid. Expuso que se mantiene al día, informado y con aptitudes como estratega por todo el futbol que consume en ESPN, cadena para la que trabaja en México.

