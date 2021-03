Diputados quieren prohibir que sean candidatos deudores de pensión alimenticia

No deberán haber sido condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Así mismo, no estar condenada o condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito doloso de acoso sexual o abuso sexual y/o delitos de violencia de género o por violencia familiar. Y, no ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente".