Diputados invitan a indígenas a foro y los dejan solos, acusan líderes

PACHUCA.- Indígenas de distintas regiones del estado recriminaron a diputados locales "solo ir a tomarse la foto" al Foro para el Diseño de las Bases para la Consulta Indígena en Hidalgo, que se efectuó en plaza principal del Congreso Local.

Los indígenas María Félix, de San Salvador, Juan Peña, de Cardonal, y Prisco Manuel Gutiérrez, de Xochiatipan, coincidieron en que los diputados no mostraron interés.

Esto luego que al inició del foro solo asistieron cuatro de los 30 diputados locales de Hidalgo: Miguel Ángeles Martínez Gómez, presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; Jorge Hernández Araus, presidente de la Junta de Gobierno, así como Andrés Caballero Zerón y José Noé Hernández Bravo.

Sin embargo, tras la inauguración, Hernández Araus y Hernández Bravo se retiraron; los únicos que se quedaron fueron Martínez Gómez y Caballero Zerón.

HABLANDO SOLOS

"Quiero decirles la verdad. Siempre he participado en estos eventos y... me da tristeza que definitivamente nuestros representantes populares no tengan la atención para nosotros. Vienen a tomarse la foto, están un rato, se asoman y se van y nos quedamos solos, nosotros que venimos a escuchar la posición de ellos y el trabajo que realizan a favor de los pueblos indígenas... nuevamente nos escuchamos solos", expresó María Félix.

La mujer hñahñu, de San Salvador, pidió a los legisladores que la consulta indígena en materia electoral se realice en municipios con presencia de este sector, a fin de evitar que, nuevamente, se caiga en una inconstitucionalidad.

"NOS SENTIMOS UTILIZADOS"

En su intervención, Juan Peña, indígena de Cardonal, lamentó el desdén de los legisladores quienes les hicieron la invitación.

"Los pueblos indígenas siempre somos utilizados en un momento determinado. Terminando el protocolo (del foro) se van y nos dejan solos para que nos escuchemos nosotros mismos y las demás autoridades se retiran sin darnos importancia y solamente para la foto", recriminó.

Por ello, pidió a los representantes populares que tomen en cuenta el papel de los pueblos y comunidades indígenas del estado. Agregó que han pasado dos periodos del Poder Legislativo en el cual "nunca nos dicen que no, pero nunca nos dicen cuándo".

Lee también en LSR Hidalgo: Activista, deportista y adoptaba perritos; así era Chuy, asesinado en Atitalaquia





Va a ser lo correcto no quieran sacar esta consulta en 30 días. No ser posible, o directamente en cabeceas distritales, váyanse a los municipios. César Cruz Benítez, en su comunidad y con el prácticamente fue la prueba de cómo tendríamos que ir mejorando.

"SI USTEDES NOS INVITAN, ES PARA QUE NOS RECIBAN"

Prisco Manuel Gutiérrez, indígena de Xochiatipan, se sumó al reclamo.

"Hoy solo veo aquí al diputado Caballero y al diputado Miguel Ángel, no veo a los otros 28. Sé que algunos vinieron y se fueron. Si ustedes nos invitan aquí a esta casa, es para que nos reciban y hablemos con ustedes, para que nos digan qué van a hacer; ni es una aventura ni es un juego, pero no están aquí. Es aquí el problema, pues tiene facultad para con los ayuntamientos, como va a exigir al Congreso a los ayuntamientos para que ellos cumplan con su chamba, si aquí los diputados no vienen ni asisten", expresó.

Por ello pidió que verdaderamente los diputados los tomen en cuenta y que no hagan negociaciones a final de año. Por ello, sugirió que antes de que se realice la consulta indígena, se pueda terminar el catálogo de comunidades y pueblos indígenas de Hidalgo, sin importar que se lleven más tiempo.

A PUNTA DE SENTENCIAS

En su intervención, el indígena otomí Ramón Hernández Castillo, de Nicolas Flores, dijo que desde hace siete meses solicitaron al Congreso de Hidalgo que se realizara esta consulta indígena.

Específicamente, detalló que el 17 de noviembre del año pasado, el Movimiento Indígena por Hidalgo, encabezado por César Cruz Benítez, solicitó al entonces presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Francisco Xavier Berganza, información sobre la consulta indígena.

El ciudadano recordó que semanas después de haber ingresado el oficio con la petición, el entonces presidente de la junta de gobierno solicitó licencia para participar en la contienda electoral por la gubernatura.

"Sin embargo, han pasado 7 meses y no hemos obtenido respuesta, hemos sido pacientes por el proceso electoral y no hemos impugnando, aún, la falta de respuesta... tal parece que a punta de sentencias se llevan a cabo las consultas y no quiero pensar que no es necesario que impugnemos la falta de respuesta", expresó.





sjl