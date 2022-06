Diputado niega tráfico de influencias en caso de periodista agredida con ácido

PACHUCA.- Miguel Ángel Martínez Gómez, diputado local por el distrito de Metepec, rechazó interferir en el caso de la comunicadora Mary Loren Hernández Asencio y dos personas contra pobladores de Huehuetla, quienes les rociaron ácido cuando cubrían el desalojo de una vivienda.

"Categóricamente quiero decir que es ´falso de toda falsedad´ lo expresado por esa persona", dijo luego.

El pasado viernes la comunicadora señaló de tráfico de influencias al legislador, al alcalde de Huehuetla, a una funcionaria estatal.

De manera breve, el legislador dijo a La Silla Rota Hidalgo que tuvo conocimiento de los señalamientos de la directora del programa JMS Radio Kiss, difundido en Tulancingo, sobre la agresión que sufrió el 14 de octubre del año pasado, así como el comunicador Jaime N. y un abogado de nombre Nahum Islas Guerrero.

Mary Loren Hernández refirió que en esa fecha acudió, a invitación del señor Primitivo Islas Barragán, a dar cobertura de un desalojo en una vivienda del municipio Huehuetla, de la región Otomí-Tepehua.

"Recibimos ácido en el rostro, a mí me han dejado secuelas en el oído, garganta y ojos, hoy se me cierra la garganta a tal punto que a veces ya no tengo voz; esto ocurrió por ir a cubrir un desalojo, en el municipio Huehuetla, en favor del señor Primitivo", expresó la comunicadora el pasado viernes tras asistir al Encuentro Estatal para el Análisis en Materia de Protección de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo.

Acusó a de proteger a los presuntos agresores a Miguel Ángel Martínez, diputado de la región, así como al alcalde de Huehuetla, Javier Santillán Melo, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Emilse Miranda Munive, y el exalcalde Fredy Lau Ríos.

Los presuntos agresores son A. S. V., S. E. C., E. I. B y L. A., a quienes identifican como "operadores políticos". La última persona permanece en prisión por haber aventado el ácido.



sjl