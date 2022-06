Diez consejos para manejar adecuadamente una tarjeta de crédito

PACHUCA.- Poseer una tarjetas de crédito puede hacer la vida diaria más fácil, ya que dan la seguridad de que no se extraviará el dinero, no sea robado y ayudan a salir de apuros cuando no se posee efectivo; pero esas facilidades tienen una contracara: el gasto fácil.

DESVENTAJAS

A) Poseer una tarjeta de crédito pierde el límite de gastos, ya que resulta fácil sacar el plástico sumado a que "no se ve" el dinero que "sale" de las billeteras.

B) Pese a esfuerzos, es común acumular deudas impagables y por ello se llega a vivir solo para pagar intereses.

Foto: W Radio

C) Cuando se adquiere una gran cantidad de deuda, también se tiene un desafío: quebrar el circulo vicioso y exponencial de los intereses.

D) Si se paga más del 6 por ciento de los ingresos mensuales en una tarjeta de crédito muy probablemente se termine como los usuarios descritos arriba.

Foto: especial

E) De acuerdo con estadísticas, la mayoría de personas que incrementaron sus deudas por más de tres meses no pudieron revertir la tendencia.

F) En ciertos momentos, resultará necesario tomar medidas drásticas por ridículas, extrañas o incoherentes que parezcan.

DIEZ CONSEJOS PARA MANEJARSE ADECUADAMENTE CON UNA TARJETA

1.- Abonar la totalidad del cargo mensual: pues cuando se paga el cargo mínimo se ingresa a una deuda que no frenará en su incremento.

Foto: especial

2.- Analice el tipo de interés que le cobran: para ello examine el resumen de la tarjeta para saber detalladamente qué tipo de interés paga.

Si averigua un banco que le ofrezca tasas de interés menores cambie de tarjeta; además, no deje seducirse por entradas a un concierto o un partido, pues se cobran con intereses.

3.- Usar también tarjetas de débito: es recomendable priorizarla antes que las de crédito, pues estas últimas siempre cobran un recargo por mínimo que sea.

Foto: especial





4.- Las tarjetas cobran un seguro de vida: sin saberlo, al tener una tarjeta de crédito se contrata un seguro de vida porque las compañías deben protegerse en caso de que un deudor fallezca.

Pero si ya se posee es opción por el patrón o cuenta propia, es recomendable presentar el certificado para que en la tarjeta se dé de baja el seguro contratado que se paga mensualmente.

Foto: especial





5.- Analice la garantía: poner como garantía una escritura de casa es arriesgado, por lo que si es fundamental poseer la tarjeta y se utiliza ese aval deben fijarse metas de gastos máximos.

6.- Usar otros fondos para pagar la tarjeta: para cubrir los montos de los intereses de la tarjeta, es bueno tomar dinero de cualquier fondo que posea: acciones, bonos o plazos fijos.

Foto: especial

7.- No llevar la tarjeta a todas partes: si el plástico fue solicitado para financiar cuestiones específicas de negocios nunca deberá llevarse en la billetera para evitar tentaciones.

8.- Evitar extensiones: todo lo que parezca fácil como "lo pago con la tarjeta" o "le doy una extensión a mi hijo o esposo/a" termina en un tema difícil.

Foto: especial





9.- Si no se puede pagar negocie la deuda: cuando se encuentre sin posibilidad de afrontar el pago mínimo, solicite una reunión con algún gerente de banco.

Sea franco, honesto y humilde y explique que desea pagar y no perder la tarjeta con una deuda que se mantendrá impaga.

10.- No entre en cesación de pagos: generalmente, los bancos suelen arribar a acuerdos, ya que en caso contrario perderán la posibilidad de cobrar por lo menos parte de sus deudas.

Foto: Tus Finanzas

Sin ese intento, se arriesga a una quiebra, lo cual, además de arruinar sus antecedentes de registros financieros durante 10 años le afectará emocionalmente.





cem