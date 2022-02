Dice alcalde que no es personal: "turibuses son un riesgo para peatones"

MINERAL DEL MONTE.- El ayuntamiento busca el retiro de la base de autobuses de turismo (turibús), ubicada en la calle Héroes del 47 porque representa un riesgo para los peatones, aseguró el alcalde Alejandro Sierra Tello, quien negó autoritarismo en el conflicto.

Lee también en LSR Hidalgo: Concesionarios de Turibús de Real del Monte se manifiestan; piden "piso parejo"

Esto lo dijo luego que este día concesionario de dicha base, quienes son fundadores del servicio turístico, denunciaran que las autoridades municipales únicamente les permiten trabajar sábados, domingos y días festivos, mientras, a un grupo "afín al alcalde", y que está en otra base, no lo limitan.

En una conferencia de prensa, transmitida por redes sociales, esta tarde el alcalde dijo que la reubicación de la base de camiones turísticos deberá de concretarse, pues es un acuerdo al interior de la Asamblea Municipal, luego que se determinara con base en dictámenes de Protección Civil que esa zona no es propicia para ofrecer el servicio a los turistas.

Actualmente la base del centro (calle Héroes del 47) representa un riesgo para peatones, el espacio ya es insuficiente para el número de camiones que existen (hay siete), por eso todos deben de ser reubicados a una sola base", dijo el alcalde.

Sin embargo, cuatro concesionarios se ampararon ante autoridades federales para no ser removidos a la base ubicada en la avenida Hidalgo, frente a la Escuela de Artes, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Incluso, el edil dijo que hay una minuta y un acuerdo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semoth) para marcar las áreas de ascenso y descenso en la nueva base donde operan las otras tres unidades turísticas.

Actualmente, por un decreto del expresidente municipal Omar Mariano Skewes, se determinó que la base de autobuses de turismo de la calle Héroes del 47 únicamente puede operar sábados, domingos y días festivos, por lo que no hay ningún acto de autoritarismo.

El acuerdo del director de Sistema de Transporte Convencional -Alexandro Quirino Ortega- dice que todos los camiones turísticos deben de estar en la nueva base, en avenida Hidalgo, a la altura de la escuela de Artes, pues ahí pueden trabajar todos (los siete concesionarios) con las mismas oportunidades (trabajando todos los días)", dijo Sierra Tello.

Finalmente, el edil dijo que no tienen ningún interés en el tema, pues aseguró que lo único que busca es preservar los "derechos universales y no los particulares de unas cuentas personas, no es autoritarismo y en Mineral del Monte sólo se está poniendo orden".





sjl