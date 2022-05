Diana, entusiasmada por votar por primera vez; su madre, desconfía de políticos

PACHUCA.- Ana Patricia Juárez Gordillo y Diana Ximena Lara Juárez, madre e hija, están movidas por decisiones opuestas en lo que se refiere al sistema político-electoral del estado: mientras una perdió totalmente la confianza en la democracia, la otra, cree en el poder del voto como agente de cambio.

Este dilema de opinión en la familia Lara Juárez, quienes viven en la zona metropolitana de Pachuca, se da en la antesala de la elección de la gubernatura de Hidalgo a celebrarse el próximo domingo 5 de junio, es decir, dos días antes de que Diana Ximena alcance la mayoría de edad y vote por primera vez en su vida.

En entrevista por separado con La Silla Rota Hidalgo, ambas mujeres compartieron su punto de vista sobre el derecho consagrado en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la elección del próximo 5 de junio, compiten cuatro propuestas: la de Alma Carolina Viggiano Austria, por la coalición "Va por Hidalgo" (PRI, PAN y PRD); Julio Ramón Menchaca Salazar, candidato común de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y Nueva Alianza); José Luis Lima Morales, del PVEM, y Francisco Berganza Escorza, de Movimiento Ciudadano.

CON FE EN EL FUTURO

Diana Ximena es una joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), campus Hidalgo, de 17 años de edad quien representa al estado en el certamen de belleza "Miss Teen México".

Ella alcanzará la mayoría de edad el próximo 3 de junio, es decir, dos días antes de la elección de gobernador de Hidalgo, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya le expidió su credencial para votar.

"Por supuesto que sí. Confió que las elecciones se hacen de una manera transparente, aunque he oído que se hacen fraudes. Sin embargo, como las generaciones van cambiando, las mentalidades son otras y es algo que me impulsa a seguir creyendo en esta participación ciudadana", respondió a la pregunta, ¿crees que como ciudadanos tenemos el poder de elegir y transformar nuestro entorno a través del voto?

La joven hidalguense considera que hoy los jóvenes tienen el poder de decidir quiénes representaran y tomaran las decisiones venideras en el estado. Por ello, agregó, es algo importante que no se puede tomar a la ligera.

"Ahora es momento de que empiece a entrar a este mundo. Muchas veces no nos damos cuenta de la seriedad que representa el cumplir 18 años, así como el impacto que uno puede tener. Somos jóvenes y personas adultas y aunque se crea que al cumplir la mayoría de edad se esté interesados por entrar a antros o ir a fiestas, hay un interés en participar en las elecciones", dijo.

Diana Lara esta pro terminar la carrera de Técnico Laboratorista Clínico en IPN, campus Hidalgo, por lo que está próxima a ingresar a la licenciatura de Odontología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

"Los invito a que se informen y conozcan las propuestas de quienes hoy buscan gobernar Hidalgo. Pero, sobre todo, que tomen voz y voto en estas elecciones y que participen, al fin y al cabo nosotros (los jóvenes) somos el presente y el futuro de México", concluyó.

DECEPCIONADA DEL PASADO

En contraste, para Ana Patricia, ama de casa de 54 años de edad, la participación democrática en el país ha sido una forma para que se cometan fraudes electorales y se le "tome el pelo" a los ciudadanos.

"Si he participado en algunas elecciones, pero fue más por obligación, no porque a mí me nazca, pues siento que se cometen muchos fraudes electorales y siento que solo voy a perder mi tiempo, ya que siempre ponen a un candidato apalabrado", expresó.

En las pasadas elecciones de las 84 presidencias municipales de Hidalgo, celebradas el 18 de octubre de 2020, fue la última vez que decidió ser parte del proceso democrático que tiene el estado mexicano.

"Fue más por obligación de mis hijos que porque a me naciera. Yo antes votaba, pero desde que comencé a ver fraudes en las elecciones, ese ánimo se fue apagando al grado de que ya mejor decidí no participar en otra elección", expresó.

Su apatía de la mujer, amante del voleibol, a la democracia del país inició con la elección presidencial del entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari, emanado del PRI, quien gobernó el país entre 1988 y 1994, sumiendo a México en una crisis.

"No sé para qué hacen todo ese show (elecciones). Mejor que digan ´vamos a poner a tal candidato y va a ganar´. Al final, solo van por interés y a nosotros, como ciudadanos, solo nos hacen perder nuestro tiempo", añadió.

"NOS DIERON ATOLE CON EL DEDO"

La mujer ama de casa puso un ejemplo reciente, el del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien prometió bajar el costo de gasolina, palabra que ha incumplido pues a la fecha esta se vende en más de 20 pesos por litro.

"Nos dio atole con el dedo. Hoy compramos la gasolina más cara que en otros años, por eso es que estoy decepcionada de las elecciones, pues he visto este tipo de tomadas de pelo que nos hacen a los ciudadanos", expresó.

¿QUÉ OPINA QUE SU HIJA VOTARÁ POR PRIMERA VEZ?

Consciente que su hija Diana Ximena votará por primera vez en estas elecciones de la gubernatura de Hidalgo, Ana Patricia dijo que está bien que tome iniciativa y criterio en este derecho constitucional.

"Ella está emocionada en participar por primera vez, pero, lo que no sabe es cómo están las cosas en esto de ´la democracia´. Incluso yo la llevaré a la casilla a que vote, pero, definitivamente, no voy a participar", expresó.

Pese a su postura, agregó que ella no le quitará la ilusión a su hija de votar por primera vez. Sin embargo, reiteró que por su experiencia, no participará.

"Hace tiempo, fui a votar a una casilla especial. Estuvimos cinco horas formadas para que a la mera hora pongan a quien quiera... desde ahí fue que dije ya no voy a perder mi tiempo", indicó.

Pese a su postura, dijo que sus tres hijos (dos mujeres y un hombre) la apoyan, pues respetan su decisión de no acudir a sufragar el próximo domingo 5 de junio.

JÓVENES CON POSIBILIDAD DE VOTAR POR PRIMERA VEZ

Para el próximo domingo 5 de junio de 2022, son 28 mil 244 jóvenes que votarán por primera vez en Hidalgo. Ya sea que tienen 18 años cumplidos antes de la elección o estén por cumplirlos.

Así lo informó Ana Alicia Hoyos Chalit, vocal ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, quien dijo que en comparación con procesos electorales anteriores, está cifra es menor.

En la elección de 2021, un total de 36 mil 158 jóvenes votaron por primera vez por diputados locales; mientras que en los comicios de 2018, de legisladores fueron 30 mil 481 nuevos votantes.

"Ha sido importante que le abramos estos espacios a los jóvenes que cumplen 18 años y se estrenen como nuevos ciudadanos. Si bien, la cantidad de nuevos votantes es menor este año, todo obedece a la dinámica poblacional", indicó.

COBERTURA DEL 99.91 POR CIENTO

La funcionaria electoral federal indicó que el proceso electoral a realizarse el próximo 5 de junio, se cuenta con una cobertura del 99.91 por ciento de votantes respecto del padrón electoral y la lista nominal.

"Es la cifra más alta que hemos logrado e histórica dentro del INE: son 2 millones 246 mil 720 personas inscritas en la Lista Nominal de un Padrón Electoral de 2 millones 248 mil 693 ciudadanos", indicó.

PARTICIPACIÓN ES DE MANERA VOLUNTARIA

Al opinar sobre los dos casos de este trabajo (Diana Lara y Patricia Juárez), Ana Alicia Hoyos dijo que es muy válido que las y los ciudadanos justifiquen su participación o no, pues esta es de manera voluntaria.

"Hemos tenido cursos y conferencias en donde los analistas políticos dicen que se ejerce la participación política de manera voluntaria: participar o no o anular el voto, es una forma de expresar su sentir respecto a cómo han venido actuando sus representantes, llámese diputados federales o locales, senadores, alcaldes, gobernadores y hasta el ejecutivo federal", indicó.

Sin embargo, consideró que lo más importante es que los ciudadanos puedan hacer un análisis para tomar una decisión.

"Ha sido complicado para las autoridades electorales y demás instancias que se involucran para la organización de las elecciones... todos hemos puesto un esfuerzo para que estas elecciones resulten favorables: es como si estuviéramos organizando una fiesta donde ponemos nuestro mejor trabajo y disposición para un festejado (elector)", dijo.

CIFRAS DE LAS ÚLTIMAS TRES ELECCIONES LOCALES EN HIDALGO

ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES 2021

Listado nominal: 2 millones 258 mil 325

Votos totales: Un millón 39 mil 763

Participación: 46.04 por ciento

Abstención: 53.96 por ciento

Votos válidos: un millón 5 mil 878

Votos nulos: 33 mil 885

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 2020

Listado nominal: 2 millones 186 mil 338 personas

Votos totales: Un millón 123 mil 620 ciudadanos

Participación: 51.39 por ciento

Abstencionismo: 48.61 por ciento

Votos válidos: un millón 94 mil 956

Votos nulos: 28 mil 664

ELECCIÓN DE LA GUBERNATURA 2016

Listado nominal: 2 millones 22 mil 618

Votos totales: Un millón 215 mil 86

Participación: 60.07 por ciento

Abstención: 39.93 por ciento

Votos válidos: un millón 159 mil 162

Votos nulos: 53 mil 857

