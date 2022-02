Día Internacional del Condón: SSH fortalece uso responsable del preservativo

PACHUCA.- En el marco Día Internacional del Condón, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) busca incentivar el uso responsable del preservativo, así como prevenir Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados.

El próximo 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón, por lo que se desarrollarán pláticas informativas y educativas para orientar sobre el uso correcto del condón femenino y masculino, así como beneficios a la salud sobre el uso responsable de este preservativo, también se aborda el tema de planificación familiar, y elaboración de periódicos murales y se distribuyen folletos.

Para redes sociales habrá contenido como infografías y videos promovidos a través de 17 Jurisdicciones Sanitarias.

Lee más en LSR Hidalgo: Hallan 11 tambos con casi 2 mil litros de huachicol en Cuautepec

En tanto, son los 179 servicios amigables los espacios en donde jóvenes acuden para orientación y oferta de servicios básicos de salud sexual y reproductiva, mediante consejería con la finalidad de prevenir embarazos en adolescentes, así como la adquisición de métodos anticonceptivos de manera gratuita.

Cabe recordar que también en 80 unidades del sector se cuenta con máquinas expendedoras de condones.

El condón es un preservativo o método de barrera fácil de usar, y accesible, en la entidad. Se deben de conservar en lugares secos, con poca luz, y a temperatura ambiente, esto debido a que las bajas o altas temperaturas pueden debilitar el material.

Para su uso toma en cuenta que el condón no haya caducado, y que no haya trascurrido cinco años a partir de la fecha de su fabricación. Asegurarse de que la envoltura contenga aire y no está rota. El empaque debe de abrirse con los dedos, no con los dientes. Se debe de tirar el condón en el bote de basura y usar uno nuevo en cada relación.

La prevención es el eje de todas las acciones que se desarrollan en el sector salud por ello la importancia de contar con información adecuada disponible en las unidades médicas que integran el sector salud.

emh