Día de Muertos o Halloween, disfruta en casa con esta playlist

PACHUCA.- En esta época del año, sea que festejes Halloween o Día de Muertos, la música es infaltable, por lo que te recomendamos una lista de las 10 mejores canciones y más populares que puedes escuchar en casa para conmemorar a los fieles difuntos.

1.- A dónde van los muertos, de la agrupación Kinky

2.- Recuérdame, del cantante Carlos Rivera. Un tema musical que dio vida a la película mexicana Coco.

3.- Que Monstruo son, de Lost Acapulco, una canción divertida que levanta el ánimo de cualquiera.

4.- No puede faltar la famosísima canción de Michael Jackson , Thriller, que ha inspirado coreografías y disfraces.

5.- Una de las canciones populares en México, La llorona, en la voz de Chavela Vargas

6.- Nos vamos hasta Veracruz para escuchar el son jarocho de La Bruja.

7.- Para los más pequeños del hogar, y los no tantos, llega el ritmo de Las Calaveras, chumbala, cachumbala, cachumbala.

8.- No es precisamente la canción del Día de Muertos, pero con Jarabe de Palo y su tema La Flaca, nos evoca esta tradicional Catrina que tanto amamos y pedimos porque nos regale más tiempo en esta vida terrenal.

9.- Regresamos a los temas de películas que han marcado también esta época del año con This is Halloween, del Extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas.

10.- Cerramos el conteo con un tema que no es precisamente de miedo, pero con un video alusivo a esta época se ha hecho sonar ya como parte de la música para estas celebraciones. Everybody de Backstreet Boys.

jgp