Detienen a tres por multihomicidio en La Reforma

PACHUCA.- El 28 de marzo del 2022 tres personas fueron vinculadas a proceso por el multihomicidio de siete jóvenes ocurrido en la colonia Militar, informó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH), Alejandro Habib Nicolás, en un mensaje transmitido en redes sociales.

Los tres sujetos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial por elementos de la División de Investigación. Su situación actual es la vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso calificado.

A la fecha, los imputados permanecen en prisión preventiva, las autoridades tienen un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación complementaria.

El procurador explicó durante su mensaje que en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la Procuraduría inició la investigación y comenzaron las actuaciones periciales del caso.

Como resultado de las indagatorias, agentes del Ministerio Público, agentes de la División de investigación, y peritos de la División Científica, establecieron la identidad de los probables responsables.

La PGJEH solicitó a un juez de control, las órdenes de aprehensión para estas tres personas de identidad reservada. Se identifican con las iniciales: C. G. M. o J. C. A. C de la primera persona, A. A. M de la segunda y V. E. S. I de la tercera.

Los hechos se registraron en una vivienda en obra negra, ubicado en la calle Juan de la Barrera, de la colonia Militar, Mineral de la Reforma, el 30 de enero del 2022.

Ahí, siete personas fueron atacadas con disparos de armas de fuego, seis murieron en el lugar y una más falleció días después en el hospital.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, dio a conocer días después de lo ocurrido que este multihomicidio fue originado por un enfrentamiento entre narcomenudistas.

DATO

En la revisión de datos del Semáforo Delictivo, Mineral de la Reforma acumuló entre enero y febrero de este año, nueve denuncias por el delito de narcomenudeo.





sjl