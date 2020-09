Detención de German M. no es política, quiso matarla: padre de Maritza

PACHUCA.- Juan Manuel Reyna Contreras, padre de Maritza R. M., presunta de víctima de Germán M. S., aspirante a síndico en Mineral de la Reforma por Morena y hermano de la diputada Roxana Montealegre Salvador, demandó una disculpa a los simpatizantes de la agrupación y rechazó que el tema sea político.

Esto, luego de que la legisladora acusó en un comunicado que su familia era víctima de una "persecución política" en la que se utiliza al Poder Judicial para reprimir a los opositores del gobierno en turno.

El pasado 22 de septiembre, Germán, hermano de la legisladora local fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en la colonia Chacón en Mineral de la Reforma y fue trasladado al Cereso de Mixquiahuala.

Luis Carlos Gutiérrez, juez de control, dictó prisión preventiva al candidato a síndico, quien se acogió a la duplicidad del término, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo lunes.

"Hoy le quiere dar un giro a este delito que él cometió, golpeándola, ahorcándola y poniéndole una almohada en la cara para matarla, hoy quiere decir la diputada que es político, no es político, licenciada, tú sabes que esto es real", señaló Juan Manuel Reyna.

El padre de la afectada se refirió al asunto en un video publicado en redes dirigido al presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el titular del Consejo Estatal del instituto político, Andrés Caballero Zerón.

Según el quejoso, la legisladora está consciente del asunto y lo reconoció en un mensaje que mandó a la afectada, a quien le advirtió sobre que su hermano era una persona agresiva.

"Tú sabes que tu hermano el día sábado le envió mensajes a mi hija, diciéndole que se había pasado, que se había excedido de todo. No es político, le pido una disculpa a todos los simpatizantes de Morena, que no es cierto, no se dejen sorprender por esa persona, déjalo que siga el caso y yo estaré al tanto para que le hagan justicia".





