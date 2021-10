Detectan en la UAEH 380 mdp en comprobación irregular en prestaciones y nómina

PACHUCA.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo un monto no comprobado por 380 millones 178 mil 256 pesos de los mil 326 millones 974 mil pesos que auditó. Hubo ocho observaciones y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, así lo confirmó la segunda entrega de informes de la cuenta pública 2020.

Una observación de montó más bajo es por 5 millones 786 mil 726 pesos ya que la casa de estudios dirigió recursos del Programa Presupuestario U006 2020 para el pago de servicios de consultoría actuarial del ejercicio fiscal 2019. Además de pago de servicios de honorarios por la escrituración de un inmueble, y por la adquisición de pupitres.

Conforme al documento que publicó hoy la Auditoría, estas erogaciones no fueron autorizadas y tampoco están justificadas en el marco de las reglas de operación del subsidio.

Entre estas etiquetas también hay una que asciende a 278 millones 218 mil 963 pesos, según el informe este presunto daño a los recursos públicos fue atribuido a sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, vivienda y al Sistema de Ahorro para el retiro que no fueron comprobados.

Para justificar estos gastos la casa de estudios presentó un documento denominado Acta 365, mismo que no cumplió con los requisitos de veracidad de comprobación de gasto.

La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, esclarezca los hechos, y en su caso, determine la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que presentaron estos documentos.

Esta observación se hizo luego de cotejar las hojas en las que se confirmó que no son idénticas, debido a que el principio y fin no corresponden entre sí, por lo que, no se tiene certeza de que estos documentos sean reales y que alguno o ambos documentos hayan sido aprobados por el Máximo Órgano de Gobierno de la casa de estudios.

Considerando que si se tratara del mismo documento no debería tener variaciones, aunado a que los mismos no están firmados ni rubricados por ninguno de los participantes".

La misma auditoría detectó también 57 millones 895 mil 115 pesos de pagos en exceso en prestaciones y unos más por 4 millones 372 mil 104 pesos bajo el pago de honorarios profesionales a 123 prestadores de servicios profesionales, que forman parte de la nómina pagada con recursos del subsidio federal U006 2020, es decir se duplicaron las erogaciones.

En los faltantes a justificar también hay 4 millones 347 mil 216 pesos de pagos al personal que no acreditó los requisitos académicos para el perfil de la plaza desempeñada durante el ejercicio fiscal 2020.

Casi al final del documento aparecen más montos, uno es por un millón 658 mil 630 pesos de pagos de licencia sin goce de sueldo más un millón 222 mil 364 pesos se destacan, de otros pagos que no fueron autorizados.

Por último, hay otros 26 millones 677 mil 138 pesos bajo pagos de 58 categorías que no coinciden con las reportadas.

En total se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y tres más fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe, mientras que el resto obtuvo un señalamiento particular.

UAEH RESPONDE

En un comunicado, la UAEH informó que cuenta con 30 días hábiles a partir de la notificación oficial del informe individual para solventar las observaciones. A partir de ese momento, la ASF contará con 120 días para pronunciarse al respecto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.









