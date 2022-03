Destitución de consejeros electorales, por irresponsables: Lorenzo Córdova

PACHUCA.– Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que la destitución de los consejeros Guillermina Vázquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), fue "producto de la irresponsabilidad con la que se condujeron en el proceso electoral de 2020".

El pasado 31 de enero el INE resolvió remover a los consejeros del IEEH debido a la falla del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en los comicios de ayuntamientos, lo que a su vez ocasionó impugnaciones promovidas por Vázquez Benítez ante la negativa de suspender el procedimiento de remoción y por la destitución en su contra avalada por 10 de los 11 consejeros del órgano nacional.

Al respecto, en conferencia de prensa Córdova Vianello precisó que el INE será respetuoso de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sin embargo, declaró que la decisión actualmente impugnada se dictó ante la irresponsabilidad de los consejeros.

Fue una decisión que respondió y que trajo consigo la remoción de la presidenta del OPLE (Organismo Público Local Electoral) y de un consejero, producto de la irresponsabilidad con la que se condujeron en el proceso electoral de 2020 y que le impidió a la ciudadanía de esta entidad contar con un programa que, desde el punto de vista del INE y el reglamento de elecciones que rige a nivel nacional, es indispensable".

El consejero presidente agregó que se puso en riesgo la certeza en torno al proceso electoral porque no se cumplieron los parámetros del PREP y esto ameritó la remoción.



Si alguien especula sobre los motivos o motivos distintos a este que llevaron al Consejo a tomar esta decisión simple y sencillamente está mintiendo. Hubo una responsabilidad. ¿Hubo PREP en el 2020? No, no hubo. Se intentó instrumentar un mecanismo que no funcionó entiendo que se llamaba preliminares Hidalgo y que no cumplió con los criterios de certeza".

Tras su destitución, la exconsejera Vázquez Benítez argumentó que el Reglamento de Elecciones no dispone que los simulacros del PREP deban ser exitosos y, en consecuencia, consideró que se estaba "inventando una norma" para decir que no cumplió y a partir de ello ordenar su separación. Al respecto, el consejero nacional del INE insistió que fue un incumplimiento de responsabilidades.



Yo respeto mucho el dicho de las personas, supongo que una remoción no debe ser un asunto fácilmente digerible, pero creo que hay que asumir esto como la consecuencia de responsabilidades no cumplidas adecuadamente".

De igual manera, Córdova Vianello consideró que el despido de Vázquez Benítez y las impugnaciones a nivel federal no afectan el proceso electoral en Hidalgo, para la renovación de la gubernatura, cuya votación será el 5 de junio con la instalación de más de 4 mil casillas.

Con el antecedente del PREP 2020, Lorenzo Córdova agregó que el INE da seguimiento a los trabajos que ejecuta el Organismo Público Local, pero puntualizó que el Programa de Resultados Preliminares es responsabilidad órgano estatal.

No obstante, apuntó que las áreas técnicas del INE dan seguimiento a los procesos que tienen que ver con la instrumentación del PREP, desde la licitación para definir a la empresa y hasta los distintos simulacros.

sjl