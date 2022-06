Después de manifestarse, Haideé logró destrabar juicio de violencia

PACHUCA.– Una jueza de control vinculó a proceso a Jaime N, acusado de violencia en agravio de Haideé Moreno Franco, representante en Hidalgo del Frente Nacional Mujeres (FNM).

El Poder Judicial de Hidalgo atendió el caso de Haideé después de que ella se manifestó afuera de los juzgados familiares. El pasado 11 de mayo expuso que su expediente no había tenido avance desde 2020, dijo que su agresor y expareja es hermano de un trabajador de la Procuraduría, de iniciales D. R. U.

La continuación de audiencia inicial de la causa penal 354/2022 se llevó a cabo la tarde de este martes en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca.

La vinculación a proceso por el delito de violencia familiar ocurrió a 144 horas de que Jaime N se presentó ante la jueza Karina Vertiz Marín, quien resolvió que dicha persona estaría sujeta a un procedimiento judicial.

La juzgadora estableció que la investigación complementaria del caso duraría tres meses, tiempo en el que el presunto responsable estará en libertad, pero con restricciones de acercarse o comunicarse con la activista.

Al finalizar la audiencia, Haideé Moreno realizó un pronunciamiento afuera de los juzgados de oralidad y consideró que con la vinculación "se hizo justicia".

"El día de hoy estamos más unidas que nunca, estamos integrándonos compañeras de diversas colectivas, de las disidencias y quienes sufren violencia vicaria, no estamos todas, pero ya no estamos solas y no nos vamos a callar, no vamos a guardar silencio ante las situaciones de violencia".

Asimismo, Haideé Moreno anunció que el próximo 8 de julio las integrantes del Frente Nacional Mujeres estarán en Tulancingo para dar acompañamiento a las madres de familia víctimas de violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra las hijas o hijos de una mujer con el fin de dañarlas, controlarlas o manipularlas.

