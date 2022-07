Después de dos años, regresa la feria de Pachuca

PACHUCA.- Del 29 de septiembre al 23 de octubre será llevada a cabo la feria San Francisco Pachuca 2022 que, después de dos años de haber sido suspendida por la pandemia de covid-19, será desarrollada bajo normas sanitarias.

Esta tarde fue presentado el cartel de artistas que se presentarán en el palenque, el titular de la operadora de eventos, Rafael Hernández Olín, hizo hincapié en que el evento está programado para dentro de dos meses, cuando se estima que la quinta ola de contagios esté controlada.

Sin embargo, puntualizó que en caso de que las autoridades sanitarias determinen un nuevo cierre de actividades, la feria tendría que suspenderse por tercer año, aunque por ahora seguirán los preparativos.

Por otra parte, Jaime Méndez, director de la empresa Mv Entertainment, encargada de organizar el palenque, detalló que las presentaciones de artistas están programadas del 30 de septiembre al 23 octubre.

El encargado de abrir las fechas es Carlos Rivera, quien se presentará el 30 septiembre, le siguen Emmanuel y Mijares el 1 de octubre; Matute el 6 de octubre; Edén Muñoz el 7 de octubre; Banda MS el 8 de octubre; Luis R Conriquez el 13 de octubre; Alejandro Fernández el 14 y 15 de octubre; Napoleón el 20 de octubre; Alfredo Olivas el 21 de octubre; Alejandra Guzmán el 22 de octubre; y cerrará Julión Álvarez el 23 octubre.

Los boletos estarán a la venta a partir de hoy en accessticket.com.mx, así como en los puntos de venta de la Plaza de Toros, Galerías Pachuca, en los hoteles Holiday Inn Express y Best Western Plus y paleterías Franky; no obstante, no fue anunciado el costo de las entradas.

#ÚltimaHora

Así quedó conformado el cartel y fechas de presentación de los artistas en el Palenque de #Pachuca 2022. ?



Más información en breve ? https://t.co/4XfExjsC46 pic.twitter.com/k5EUlpUioV — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) July 7, 2022

Respecto a los detalles de las actividades que serán realizadas en el marco de la feria, Hernández Olín aseguró que después serán anunciadas.

Por su parte, el secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, aseveró que accedieron a la presión del sector turístico, quienes pedían el regreso de la feria, que es una de las actividades que más derrama económica deja en la entidad.

Lee también en LSR Hidalgo: "Emprendí con mis últimos 600 pesos": Ween, diseñadora de Pachuca

"La gente pedía la feria después de dos años de esta terrible pandemia, nos llamaban hoteleros, restauranteros, taxistas, nos buscan todos los rubros, donde nos pedían que reactiváramos, el sector, mediante eventos de gran envergadura como la feria", expresó Baños Gómez.

Asimismo, dijo que en la feria de 2019 se obtuvo una derrama económica superior a 200 millones de pesos y casi un millón de visitas, por lo que lo que se espera que este año se mantenga o se supere la cifra.





sjl