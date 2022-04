Desmiente Seguridad Pública de Hidalgo secuestros masivos de mujeres

PACHUCA.- A raíz de recientes acontecimientos sobre mujeres en la entidad y el país, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) desmintió que haya secuestros masivos de mujeres.

Y es que la dependencia expresó que las imágenes y audios que circulan en redes sociales respecto a dicho delito son falsas y fue más allá al decir que la difusión de ese material ocurre en todo México.

En ese sentido, expresó que algunos ejemplos de contenido apócrifo son: "...Ahorita no dejen salir a sus mujeres... Andan a diestra y siniestra levantando... Están pagando 10 mil pesos por cada mujer que se lleven... (sic)".

"...Ordenaron levantamiento de mujeres a la Fiscalía, hoy a partir de las 4 de la tarde... (sic)"; "...Empieza la cacería, cada mujer vale de 10 mil a 20 mil pesos. Comandos armados van a llegar, toman y se van... (sic)".

Además de "...Me parece, no me lo crean, pero van a empezar toques de queda... (sic)" y "...En todo Hidalgo entró un cártel de trata de blancas... (sic)", que han circulado en Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas.

