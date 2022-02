Desestiman queja vs Monter y secuaces por tomar oficinas de Morena

PACHUCA.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena declaró infundados los señalamientos realizados por Sandra Alicia Ordoñez Pérez, lideresa estatal del partido, contra cinco militantes que participaron en lo que denominó "la toma violenta" de las oficinas en Pachuca el 16 de marzo del año pasado, la cual se extendió por cuatro meses.

La actora ingresó el 1 de junio el recurso CNHJ-HGO-1947-2021, en el cual sostuvo que trasgredieron los estatutos Armando Monter Jacinto, Manuel Aranda Montero, Guadalupe Ordaz Calva, Javier Baños Morales y Juan Coral García, además de quien resultara responsable, por lo que pretendía que fuesen sancionadas con la baja del padrón de protagonistas del cambio verdadero y el resarcimiento del daño patrimonial.

Sólo Aranda y Baños emitieron contestación para que se declarara la improcedencia de la queja. El primero pretendía el sobreseimiento con el argumento de que es "periodista" y si aparece en los videos es debido a que se encontraba documentando los hechos. El segundo aseguró que el recurso fue presentado de forma extemporánea y que la presidenta de Morena carecía de personalidad jurídica, pero ninguno de estos supuestos fue validado por la autoridad.

Lee también en LSR Hidalgo: Divide a partidos decapitación del IEEH a 5 meses de elección de gobernador

Ordoñez señaló que los hechos le constaron al ciudadano Jesús Peralta Robles, quien se ostentó como "periodista" del medio Voces Libres; no obstante, este no se presentó a brindar su testimonio. La confesional de la dirigente tampoco fue suficiente, ya que no se encontraba en las instalaciones en el momento de los hechos.

También presentó como pruebas links de notas periodísticas y videos extraídos de la red social Facebook, entre estos de la cuenta Armando Monter (El Gallo de Oro de Hidalgo), transmitidos el 16 de marzo, y en los que los señalados se aprecia que se encuentran al interior de las oficinas, desde donde realizan pronunciamientos por presuntos malos manejos financieros del Comité Estatal.

En otros materiales, de la misma cuenta, se externa rechazo a las candidaturas a diputados como Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Francisco Xavier Berganza, además de emitir señalamientos contra Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena.

Sin embargo, el órgano de justicia consideró las pruebas de Ordoñez como "indicios", ya que estas tienen carácter imperfecto por la facilidad con la que pueden modificarse, por lo que por sí solas son insuficientes para acreditar los hechos.

TOMA DE INSTALACIONES

La dirigencia interpuso el 3 de abril la denuncia NUC-12-2021-02893, pero la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) entregó las instalaciones a Morena hasta el 27 de julio, transcurrido el proceso electoral y un día después de efectuar cateo y desalojo de personas en el inmueble.

Durante la recepción, Ordoñez realizó un recorrido junto con el agente del Ministerio Público. A la entrada de las oficinas se ubicaron ejemplares del periódico Regeneración, pero faltaba la propaganda que utilizaría el instituto en las campañas de diputados locales, señaló la presidenta.

Asimismo, el MP reportó que no había rastro de las grabadoras DVR que corresponden a las cámaras de vigilancia, además de que se identificaron cajas vacías de equipo como computadoras e impresoras. Fueron halladas colchonetas, cables sueltos y cobijas en una de las habitaciones acondicionada para dormir.

Según la lideresa, hubo acercamientos con el grupo de Monter, pero éstos nunca entregaron un pliego petitorio.

sjl