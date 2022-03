Desechan juicios de Camargo y Hernández vs selección de candidato de Morena (Foto: Especial)

PACHUCA.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los recursos de Martha Hernández Hernández y Martín Camargo Hernández contra la selección de la candidatura de Morena al gobierno de Hidalgo.

La primera, quién se adscribe como indígena, buscaba que se establecieran acciones afirmativas en favor de indígenas y alternancia de género en la convocatoria emitida en noviembre para el proceso interno.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena desechó la queja porque en un recurso previo la profesora ya había hecho los mismos señalamientos, sin que hubiera impugnado esa resolución ante la siguiente instancia.

El TEEH confirmó el desechamiento y no entró al fondo del asunto porque se actualizó la figura de la preclusión, ya que agotó su derecho de acción para impugnar la decisión del órgano morenista, respecto de la queja previa y no es posible hacer valer los mismos argumentos.

En el juicio ciudadano SUP-JDC-69/2022, la actora sostuvo que el TEEH no fue exhaustivo en resolver toda las cuestiones, pero la Sala Superior señaló que sus argumentos se enfocan en las cuestiones de acciones afirmativas, pero no emite razonamientos para demostrar por qué no se actualizaba la preclusión, así que fue confirmada la sentencia.

Martín Camargo Hernández, el otro aspirante al cargo, impugnó la sentencia del tribunal estatal que confirmó la resolución de una queja en la cual la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena declaró infundados distintos agravios hechos valer por el actor.

Según la Sala Superior, el organismo local fundó y motivo su sentencia, además de que tanto en la instancia local, como en el medio presentado ante los magistrados federales, Camargo no ataca directamente los razonamientos en los cuales se sustenta la determinación del TEEH, sino que reitera lo mismo que hizo ante la comisión, además de plantear agravios novedosos.

Este es el último recurso registrado por Martha Hernández, mientras que el segundo aspirante a precadidato todavía busca controvertir las sentencias de la comisión de las quejas CNHJ-HGO-2387/2021 y CNHJ-HGO-049/2022, las cuales fueron radicadas en los juicios ciudadanos 24 y 33 de 2022 en el Tribunal de Hidalgo.

Por otra parte, el pleno desechó el juicio electoral SUP-JE-28/2022, promovido por Morena contra el requerimiento de la presidenta del TEEH, Rosa Amparo Martínez Lechuga, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para cubrir una multa; de lo contrario, se daría vista al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que la forma de pago si está prevista en el reglamento del organismo jurisdiccional el Código Electoral local.

