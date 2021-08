Desechan juicio vs pago de dieta a ediles de Atotonilco de Tula

PACHUCA.- La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el juicio interpuesto por el alcalde de Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez, contra la sentencia del tribunal local que le ordenó el pago de dietas a regidores.

El secretario de acuerdos, Antonio Rico Ibarra, explicó que la parte promovente carece de legitimación para controvertir el acto, de conformidad con la jurisprudencia 4/2013, emitida por la Sala Superior del TEPJF.

Esta menciona que cuando una autoridad electoral estatal o municipal participó en un proceso jurídico como sujeto pasivo, demandado o responsable, no puede promover el recurso de reconsideración, que son competencia de la Sala Toluca, porque está reservado para los partidos políticos como demandantes o terceros interesados.

El año pasado, el alcalde inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra Héctor Rodríguez López, Alfredo Rodríguez Mendoza, Javier Rodríguez Moreno, Elías Gustavo Salazar Rodríguez y Juana Rodríguez López –del que no ha especificado el motivo–.

El 1 de octubre de 2019 se dictó resolución en el expediente CONTRALORIA/ATT/48-09-2019/204 y se ordenó la suspensión del pago de remuneraciones a los regidores correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, así como la parte proporcional de aguinaldo a ese trimestre.

Los ediles se inconformaron ante el organismo jurisdiccional local, pero éste se declaró incompetente porque los procedimientos de responsabilidad administrativa no son tutelables por la materia electoral.

No obstante, el tribunal consideró que se violentaron sus derechos respecto del pago de enero, febrero y la primera quincena de marzo, además de los días que se acumularan hasta el cumplimiento de la sentencia, porque estos no estaban incluidos en el procedimiento, pero no fueron pagados, así como el aguinaldo del periodo enero-septiembre de 2019.





sjl