Desecha TEEH reclamos de regidores por prima vacacional

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) declararon infundados los reclamos del juicio ciudadana que interpusieron los regidores y la síndica procuradora de Ixmiquilpan por la omisión de pago de compensación y prima vacacional.

Los togados consideraron en que el expediente TEEH-JDC-024-2019 interpuesto por los regidores Carolina Marcelo Valera, Yoel Hernández Torres, Roberto Chávez Hernández, Eva Estela Arciniega Martínez, Paola Chávez Martínez, Rosalio Torres Chavarría, Judith Sonia López Olguín, Areli González Escamilla, Claudia Berenice Gutiérrez Romero, Eusebio Acosta Martín y Miguel Ángel Ortiz Mayorga, fue infundado por la falta de prima vacacional.

Tras revisar el expediente, los magistrados determinaron que el alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, no tenía la posibilidad de pagar las pretensiones reclamadas por no contar con la distribución presupuestaria necesaria, debido a que no existió un rubro específico en el pago de compensación o similar para los integrantes del ayuntamiento.

Al no presupuestarse las pretensiones reclamadas los magistrados consideraron infundado el derecho del pago de remuneraciones en la compensación anual y prima vacacional del ejercicio fiscal de 2018.

Los regidores presentaron la impugnación ante el TEEH al reclamar la falta de pago de prima vacacional y omisión del pago de compensación en el ejercicio fiscal.

IGS