Desde Pachuca, Calderón pide a AMLO asumir responsabilidades y obligaciones

Tras los señalamientos en su contra que en varias ocasiones ha realizado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa pidió al titular del Ejecutivo federal asumir sus responsabilidades y obligaciones.

Si en la ineficacia del gobierno le ayuda en algo echarme la culpa de todo, bienvenido ese señalamiento, pero es momento de que él asuma la responsabilidad de sus propias obligaciones y se ponga a gobernar".

Durante su visita en Pachuca, a la asamblea fundacional de México Libre, el expanista señaló que López Obrador tendría que dedicarse a resolver los problemas que enfrenta el país en materia de seguridad, empleos y crecimiento de la actividad económica, en vez de inventar apodos.

"Le agradezco que se acuerde tanto de mí en sus conferencias bananeras. Me apena como mexicano tener un presidente de la República que como niño chiquito en la primaria se dedica a ponerle apodo a los compañeritos; la verdad no me doy por ofendido, me divierten sus puntadas, pero no me parece que sea el papel de un presidente".

En el tema de la seguridad, Calderón Hinojosa indicó que el presidente emanado de Morena le apostó a una fuerza con un "sesgo claramente militar" como la Guardia Nacional, a diferencia de él que creó una "organización de carácter civil", como es la Policía Federal.

"Así está decidido, así está operando y hago votos para que eso funcione, pero la clave sigue siendo que haya confiabilidad en su integración y operación".

Sin embargo, pidió que también se otorgue apoyo económico para la renovación, fortalecimiento y depuración de las policías estatales y municipales, pues, dijo, les están quitando recursos a los estados, "ayudas extraordinarias que casi todos los estados necesitan porque no les alcanza el presupuesto".

MÉXICO LIBRE

Luego del fracaso de la primera asamblea fundacional que se realizó en Pachuca el pasado 17 de agosto, en esta ocasión, con la presencia de Felipe Calderón lograron el registro de 380 personas con credencial del INE, por lo que se da como válida, pues el mínimo que requerían es de 300 ciudadanos.

Calderón mencionó que hasta el momento llevan 61 asambleas distritales, y para este fin de semana están convocadas 16 más, por lo que confió que antes de febrero, plazo legal para realizar la asamblea nacional fundacional, llegarán a las 200 que solicita el Instituto Nacional Electoral para otorgar el registro como partido político a México Libre.